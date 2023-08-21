Лесные пожарные Забайкалья вернулись из Якутии





42 лесных пожарных вернулись в Забайкальский край после длительной командировки в Республику Саха (Якутия). Они помогли коллегам из соседнего региона ликвидировать сильнейшие лесные пожары на больших площадях и не допустить перехода огня на населённые пункты, и защитить объекты экономики и инфраструктуры.- На протяжении 32 дней вы боролись с огненной стихией и не допустили переходов возгораний на населённые пункты и объекты экономики. Правительство Республики Саха Якутия отметило, что наши бойцы оказали неоценимую помощь в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Усть-Майского района. Вы с честью выполнили свою работу. Выражаю всем благодарность, - поблагодарил лесных пожарных министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков.При этом порядка 40 сотрудников Читинской авиационной базы охраны лесов продолжает оставаться на территории Якутии и оказывать помощь в тушении лесных пожаров, сообщили в пресс-службе краевого правительства.