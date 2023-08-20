Поезда из-за подтопления БАМ в Бурятии изменят движение

Они пойдут альтернативными маршрутами



В группе «Северобайкалье-инфо. 24/7» рассказали о ситуации с пассажирскими поездами в Северо-Байкальском районе, где накануне вышедшая из берегов река Холодная размыла участок Байкало-Амурской магистрали.



Так, некоторые из них – сообщением «Кисловодск – Тында» и «Тында – Кисловодск» – остановили. Пассажиров обеспечили питанием, водой и всеми средствами первой необходимости. А ещё несколько – «Красноярск-Нерюнгри», «Анапа – Тында» и «Нерюнгри – Красноярск» 20 и 21 августа будут двигаться альтернативными маршрутами.

