Бурятия на три дня стала центром мирового буддизма



17 августа в Улан-Удэ стартовал международный форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» (возрастное ограничение 0+). Такое мероприятие проходит впервые в мире и площадкой для его проведения выбрали Бурятию, где находится центр Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) – Иволгинский дацан.



На три дня республика стала и средоточием мирового буддизма. На форум съехалось 80 участники из нескольких регионов России и 14 стран, исповедующих одну из трёх древнейших религий. Это крупнейшие учёные, священнослужители, чрезвычайные и полномочные послы Индии, Таиланда и Шри-Ланки, ректоры буддийских университетов из Китая и Монголии, государственные и общественные деятели и даже монахи из монастыря «Шаолинь».



Организаторы масштабного мероприятия, главной целью которого назвали укрепление дружественных связей – БТСР, правительство Бурятии и фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке «Росконгресса».



«Упрочнение мира и согласия»



Форум в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ начался с молебна, который провели ламы. Затем стартовала работа восьми дискуссионных панелей. Там обсуждали буддийское образование, положение буддизма в современном обществе и информационном пространстве, международное сотрудничество государств, где он распространён, а также восточную медицину и проблемы сохранения культурно-исторического наследия.



После дискуссий состоялось торжественное открытие международного форума с участием почётных гостей. К собравшимся обратился глава государства Владимир Путин – приветствие от его имени зачитал заместитель начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Анатолий Вылегжанин.



- Буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплочённого народа и стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей, – отметил Владимир Путин. – Отрадно, что нынешнее поколение последователей этой древней религии бережно хранит её непреходящие ценности, богатейшее историческое и культурное наследие предков, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, упрочение мира и согласия в стране. Сегодня представители регионов, жители которых традиционно исповедуют буддизм, вносят героический вклад в решение задач специальной военной операции. И конечно, деятельность буддийской общины России содействует укреплению международных контактов.



Президент выразил уверенность, что форум пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания и превратится в площадку для обсуждения широкого круга проблем, связанных с развитием буддизма, его философии и практики.



«Уникальная площадка»



Для оглашения послания председателя правительства РФ Михаила Мишустина к микрофону пригласили вице-спикера Госдумы Шолбан Кара-оола. Глава кабмина подчеркнул: Бурятия находится на перекрёстке религий и цивилизаций, является одним из признанных центров российского буддизма и славится своими уникальными историческими и культурными традициями.



- Сегодня Улан-Удэ объединяет представителей религиозных и общественных организаций, органов власти, учёных из России и зарубежных государств, – заметил Михаил Мишустин. – Это значимое мероприятие проходит впервые и является важным событием международного масштаба. Форум – уникальная площадка, которая даёт возможность участникам вести диалог, обмениваться мнением и опытом, расширять взаимодействие, обсуждать актуальные вопросы сохранения древнейшего в мире вероучения, а также его культуры, философии и практики.



Правительство уделяет самое пристальное внимание поддержке традиционного российского буддизма и укреплению взаимодействия с религиозными организациями.



- Уверен, что темы международного форума будут пользоваться большим интересом и станут предметом оживленных дискуссий. А решения, принятые здесь, придадут новый импульс развитию государственно-конфессиональных отношений и сотрудничеству между странами, исповедующими буддизм, – заявил Михаил Мишустин.



От себя Шолбан Кара-оол добавил, что проходящее в республике мероприятие – уникальное событие.



- Для меня как для человека, исповедующего буддизм – большая честь приветствовать всех от имени нашей большой Государственной Дума, поблагодарить вас за ваши наставления и дискуссии. Очень приятно, что первый день форума ознаменовался, прежде всего, дружелюбием со стороны людей, которые, казалось бы, имеют разные взгляды и иногда придерживаются разных направлений внутри буддизма, – рассказал заместитель председателя Госдумы. – Но там, где есть дискуссия, будет и правда, истина. Я верю, что буддизм как религия является, прежде всего, основной сострадания, взаимопонимания между людьми и странами.



Приветствие также передала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко – его зачитал сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев.



«Жить по канонам буддизма»



Глава Бурятии Алексей Цыденов лично присутствовать на мероприятии не смог – он выступал с докладом на заседании госсовета в Москве. Однако руководитель региона записал видеообращение к участникам, в котором пояснил, что республику для проведения форума выбрали неслучайно.



- В Бурятии расположен центр традиционной Буддистской Сангхи России – Иволгинский дацан, буддистская святыня – нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Даши Доржо Итигэлова и единственное прижизненное изображение Будды Шакьямуни – статуя Зандан Жуу, – напомнил Алексей Цыденов. – В республике находится Атлас тибетской медицины, на основании которого сегодня создаются новые медицинские препараты и новые практики по оздоровлению и по сохранению здорового долголетия.



И, конечно, в Бурятии исповедуют, преподают и изучают буддизм. Более ста лет в республике работает институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук.



- Форум позволит всем нам ещё раз обменяться опытом, обсудить насущные вопросы, определить перспективы сотрудничества на благо наших стран и людей. Желаю всем нам жить по канонам буддизма, чтобы наш мир был свободен от жадности, от ненависти и от невежества, – заключил глава Бурятии.



После слово дали гостям из-за рубежа. Среди них – чрезвычайные и полномочные послы Индии, Таиланда и Шри-Ланки в РФ – господин Паван Капур, господин Сасиват Вонгсинсават и госпожа Джанит Лиянаге, госсекретарь, заместитель министра по делам культов и религий Камбоджи Сай Амнан, зампредседателя национального фронта Лаоса Сенаматмонтри Чантхавонг, заместитель председателя высшего государственного комитета по делам буддийской сангхи Мьянмы, достопочтимый Самварабхивамса и зампредседателя Китайской буддийской ассоциации, настоятель храма Юнхэгун в Пекине Ху Сюэфэн.



«Умение слышать друг друга»



Первый день форума завершился пленарным заседанием, модератором которого выступил ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов. Он отметил, что всех приехавших на гостеприимную бурятскую землю объединяет стремление глубже понять учение Будды, поделиться своими знаниями с другими и самое главное – консолидировать усилия в образовании и науке.



- Буддизм – религия мира и справедливости, разума и добра. Эти ценности являются фундаментом для российского общества и очень важно, чтобы на форуме все нашли основу для взаимопонимания, – подчеркнул Алдар Дамдинов.



Затем он зачитал совместное обращение участников мероприятия и открыл панельную дискуссию, которую посвятили главным вызовам для современного буддизма.



Шолбан Кара-оол высказал мнение, что буддизм годами накапливал мудрость, а доводы и предложения, озвученные на форуме, окажутся ему только во благо.



- Нужно признать, что было лихолетье, когда религию пытались исчерпать, извлечь из общественной жизни. Это оказалось главной опасностью, главной ошибкой советского времени. И теперь, конечно же, нужно с учётом пройденного советского этапа принять все меры, чтобы знание принципов и основ буддизма было, если хотите, призывом. Ни в коем случае нельзя не допускать, чтобы от его имени выступали люди, которые не приняли эту религию душой и своим внутренним содержанием, – считает вице-спикер Госдумы.



В этом отношении буддизму нужно пройти определённый путь, считает он. «Во всяком случае здесь, в России. Считаю это одним из главных вызовов», – добавил Шолбан Кара-оол.



Президент фонда поддержки буддийского образования и исследований Алексей Маслов к таковым относит ещё и качественное образование – как для священнослужителей, так и для всех интересующихся буддизмом. А второе – это терпение и умение слышать друг друга в любой сфере.



- Этот принцип в том, что я разделяю мнение другого человека настолько, чтобы не принять ему вреда, – объяснил Алексей Маслов. – Третье – поднимать тех, кто достоин. Это одна из важнейших задач нашего фонда. Нужно показать, что буддизм – не какие-то отдалённые дацаны, а единство людей, их готовность слышать друг друга.



В преддверии форума в Бурятии прошли учения Белой Тары, которые посетили около 1500 человек. А ещё ламы создали и разрушили песочную мандалу – песок от неё раздавали людям как оберег.



Второй день масштабного мероприятия пройдёт в Иволгинском дацане. На нескольких площадках в рамках конференции обсудят феномен Хамбо ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. Это человек, о котором слагали легенды. Утверждали, что он может левитировать, проходить сквозь стены и даже передвигаться по воде. Не менее загадочной была и смерть великого религиозного деятеля. В июне 1927-го он собрал учеников, сел в позу лотоса и под молитву-благопожелание умершему ушёл в нирвану, предварительно попросив навестить его тело через 75 лет.



В 2002-м действующий глава Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо лама Дамба Аюшеев вместе с группой лам подняли саркофаг. Комиссия судмедэкспертов сделала осмотр и составила заключение, в котором говорилось, что никакая бальзамация и консервация тела не производилась – десятки лет оно оставалось нетленным. На нём не оказалось ни одного шва, а все органы были целы. Сегодня это – главная святыня Иволгинского дацана.



А ещё Итигэлов каждый день передаёт в наш мир послания через своего главного хранителя – Бимбу ламу Доржиева. Глава БТСР публикует наставления, советы и предупреждения. К некоторым из них в Сангхе дают свои комментарии. Но там признают, что сами не всегда понимают эти послания.



Участникам форума продемонстрировали видео с поднятием саркофага с Хамбо ламой Итигэловым. В ходе панельной дискуссии прозвучало и ещё одна интересная идея. Баир Базаров – директор института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (в прошлом году учреждение отметило вековой юбилей) предложил Алексею Маслову переиздать Атлас тибетской медицины в «новом прочтении» – и сразу же получил на это согласие.