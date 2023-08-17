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В Бурятии устранили несправедливость с выплатами именитому сурдлимпийцу

В Бурятии устранили несправедливость с выплатами именитому сурдлимпийцу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Пять лет он получал не те выплаты

Благодаря вмешательству прокуратуры Бурятии именитому сурдлимпийцу сделали перерасчёт ежемесячной выплаты за спортивные достижения.

- Прокуратура Бурятии выявила в деятельности регионального министерства спорта и молодёжной политики нарушения закона при назначении и выплате дополнительного материального обеспечения чемпионам и призёрам Сурдлимпийских игр. Установлено, что один из спортсменов завоевал четыре золотые медали на Всемирных игр глухих в 1989, 1993, 1997 годах, в 2001 году стал серебряным призёром Сурдлимпийских игр. В 2018 году региональным законодательством были установлены меры государственной поддержки победителям Сурдлимпийских игр в виде ежемесячной денежной выплаты. Сурдлимпийцу в течение пяти лет выплаты осуществлялись как серебряному призёру, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Однако Всемирные игры глухих – это по сути та же Сурдолимпиада. Так Сурдолимпийские игры назывались до 2001 года, когда Международный Олимпийский комитет утвердил новое название. Так что бурятский спортсмен должен был получать ежемесячные выплаты в большем размере – как чемпион, а не только серебряный призёр.

Министерство спорта удовлетворило протест прокуратуры республики. Соответствующие изменения внесли в ведомственные правовые акты об установлении ежемесячных выплат. Спортсмену произведён перерасчёт выплаты за пять лет, уточнили в прокуратуре.

Поскольку спортсменов такого уровня в Бурятии можно пересчитать по пальцам, не сложно догадаться, о ком идёт речь. Это Андрей Захряпин, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, почётный гражданин Бурятии. Он четырежды выигрывал Всемирные игры глухих по вольной и греко-римской борьбе. Дважды становился чемпионом Европы. В 2001 году взял серебро Сурдлимпийских игр.

Пожизненные ежемесячные выплаты победителям и призёрам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр в Бурятии ввели в 2018 году. Чемпионы ежемесячно получают из бюджета Бурятии по 30 тысяч рублей, серебряные призёры – 24 тысячи рублей, бронзовые – 18 тысяч. 
спорт прокуратура спорт глухих

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