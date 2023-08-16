Возле водоёмов в Улан-Удэ отлавливают детей

Родителей просят не отпускать несовершеннолетних туда одних







Жителей бурятской столицы призвали следить за ребятишками и объяснить им, что находиться около рек без взрослых опасно. «Не проходите мимо, если видите детей у воды», – отметили в мэрии и напомнили, что такие рейды проводятся в городе каждую неделю.





Как сообщал «Байкал-Daily» , накануне днём в столице республики под воду ушёл 12-летний мальчик. Он утонул в Уде в районе СНТ «Талецкий», напротив улицы Заветная.

Недавно в Улан-Удэ состоялся очередной межведомственный рейд, в ходе которого отслеживали несовершеннолетних, отдыхающих у водоёмов без присмотра родителей и законных представителей. Несмотря на многочисленные предупреждения, дети 10-16 лет одни были на берегах Селенги и Уды, рассказали в комитете по социальной и молодёжной политике городской администрации.