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Возле водоёмов в Улан-Удэ отлавливают детей

Возле водоёмов в Улан-Удэ отлавливают детей
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Родителей просят не отпускать несовершеннолетних туда одних

Недавно в Улан-Удэ состоялся очередной межведомственный рейд, в ходе которого отслеживали несовершеннолетних, отдыхающих у водоёмов без присмотра родителей и законных представителей. Несмотря на многочисленные предупреждения, дети 10-16 лет одни были на берегах Селенги и Уды, рассказали в комитете по социальной и молодёжной политике городской администрации.
 
Жителей бурятской столицы призвали следить за ребятишками и объяснить им, что находиться около рек без взрослых опасно. «Не проходите мимо, если видите детей у воды», – отметили в мэрии и напомнили, что такие рейды проводятся в городе каждую неделю.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне днём в столице республики под воду ушёл 12-летний мальчик. Он утонул в Уде в районе СНТ «Талецкий», напротив улицы Заветная.
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