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В Чите через суд приведут в порядок контейнерные площадки

В Чите через суд приведут в порядок контейнерные площадки
Общество,  Фото:pixabay.com.
В деле разбиралась прокуратура

Как выяснила прокуратура, в Ингодинском районе Читы многие из контейнерных площадок не соответствуют требованиям. В частности, под контейнерами отсутствуют площадки с твёрдым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых вод, прилегающие к площадкам территории захламлены отходами, отсутствуют подъездные пути с удобным круглогодичным подъездом для транспорта, не соблюдается установленное санитарно-эпидемиологическим требованиям расстояние до жилых домов.

- Администрация городского округа «Город Чита» длительное время не исполняла свои обязанности, ссылаясь на то, что строительство, ремонт и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов лежит на собственниках жилых помещений, а также на лицах, осуществляющих управление жилыми домами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

С учётом этого прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия администрации незаконным и обязании её устранить выявленные нарушения.

Суд удовлетворил требования прокурора, установив срок для устранения нарушений в течение 9 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Не согласившись с решением суда, ответчик подал на него апелляционную жалобу, однако Забайкальский краевой суд оставил её без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.

Окончательное устранение нарушений и исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Чита мусор прокуратура

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