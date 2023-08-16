В Чите через суд приведут в порядок контейнерные площадки

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокуратура, в Ингодинском районе Читы многие из контейнерных площадок не соответствуют требованиям. В частности, под контейнерами отсутствуют площадки с твёрдым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых вод, прилегающие к площадкам территории захламлены отходами, отсутствуют подъездные пути с удобным круглогодичным подъездом для транспорта, не соблюдается установленное санитарно-эпидемиологическим требованиям расстояние до жилых домов.



- Администрация городского округа «Город Чита» длительное время не исполняла свои обязанности, ссылаясь на то, что строительство, ремонт и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов лежит на собственниках жилых помещений, а также на лицах, осуществляющих управление жилыми домами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



С учётом этого прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия администрации незаконным и обязании её устранить выявленные нарушения.



Суд удовлетворил требования прокурора, установив срок для устранения нарушений в течение 9 месяцев с момента вступления решения в законную силу.



Не согласившись с решением суда, ответчик подал на него апелляционную жалобу, однако Забайкальский краевой суд оставил её без удовлетворения.



Решение суда вступило в законную силу.



Окончательное устранение нарушений и исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.



