В небе над Улан-Удэ пролетело что-то непонятное





- По результатам обработки сделан вывод о техническом объекте. Учитывая, что конструктивно он не идентифицируется с известными нам летательными аппаратами, считаем его неопознанным, – пояснил Борис Машкович «Байкал-Daily».

Недавно в паблике «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» во «ВКонтакте» разместили видео, сделанное поздним вечером 14 августа в Улан-Удэ. Запись длится около минуты. Житель бурятской столицы увидел в небе над городом таинственный светящийся объект и запечатлел его на камеру. Дело было примерно в 21:10.- Сначала шар двигался со стороны Левого берега. В районе улицы Борсоева замедлился. Сначала скорость была высокая, потом он остановился над районом Стеклозавода и начал менять цвет – с синего с белым оттенком на красный, потом – на зелёный, а затем просто стал удаляться вверх, – поделился очевидец. – Направление полёта и ускорение этого НЛО было в сторону Вахмистрово. Очень резко ушёл, когда достиг красного цвета. Не успел настроить камеру, когда снимал. Поэтому видео нечёткое.Автор ролика предположил, что это плазмоид – так называют плазменные сгустки в виде светящихся шаров, которые фиксируются теле-, видео- и фотоппаратурой. Человеческий глаз их не видит. На это администратор паблика, известный в Бурятии исследователь паранормальных явлений Борис Машкович заявил, что нижняя часть НЛО напоминает элемент конструкции.