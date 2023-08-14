На учёте в полиции в Улан-Удэ состоит более трёхсот подростков





В рамках общественного контроля за деятельностью полиции член общественного совета при МВД по Бурятии Олег Осипов посетил отдел по делам несовершеннолетних УМВД России по Улан-Удэ. Он ознакомился с документацией, регламентирующей деятельность подразделения, с алгоритмом постановки на учёт детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, оценил техническую оснащённость подразделения.Также Олег Осипов обсудил с начальником ОДН УМВД России по Улан-Удэ майором полиции Наталией Очировой тему профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Руководитель рассказала, как ведётся индивидуально-профилактическая работа с подростками и их родителями. По состоянию на 1 августа текущего года на профилактическом учёте в городе Улан-Удэ состоит 312 несовершеннолетних и 360 неблагополучных семей.Инспекторы поблагодарили представителя общественного совета за активное участие в мероприятиях, проводимых стражами порядка в общеобразовательных учебных заведениях.Стороны договорились о дальнейших совместных действиях по предупреждению и пресечению преступлений среди несовершеннолетних.Затем общественник со старшим инспектором ОДН капитаном полиции Любовью Малофеевой и с инспектором ОБ ППСП УМВД России по Улан-Удэ лейтенантом полиции Валентином Жамбаловым прошлись по набережной.В ходе рейда они напомнили детям о правилах поведения на воде, раздали памятки о безопасном поведении на воде, провели профилактические беседы. Родителей призвали не оставлять без присмотра детей вблизи открытых водоёмов.А также рассказали жителям и гостям столицы о профилактической акции «Закончи разговор», направленной на профилактику дистанционных мошенничеств, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.