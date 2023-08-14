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В Улан-Удэ общественник проверил работу подразделения по делам несовершеннолетних

В Улан-Удэ общественник проверил работу подразделения по делам несовершеннолетних
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
На профилактическом учёте состоит 312 несовершеннолетних

Член общественного совета при МВД по Бурятии Олег Осипов посетил отдел по делам несовершеннолетних УМВД. Общественник ознакомился с документацией, с алгоритмом постановки на учёт детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, оценил техническую оснащенность подразделения.

- Также Олег Осипов обсудил с начальником отдела майором полиции Наталией Очировой тему профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Руководитель рассказала общественнику, как ведется индивидуально-профилактическая работа с подростками и их родителями, - сообщили в МВД по Бурятии.

По состоянию на 1 августа, на профилактическом учёте в Улан-Удэ состоит 312 несовершеннолетних и 360 неблагополучных семей.

Затем общественник с полицейскими прошлись по набережной и центральным улицам. Они напомнили детям о правилах поведения на водоёмах, раздали памятки о безопасном поведении на воде. А также рассказали жителям и гостям столицы о профилактической акции «Закончи разговор», направленной на профилактику дистанционных мошенничеств.

Олег Осипов положительно оценил деятельность подразделения.

полиция

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