14 августа

13 августа

Популярное

ФК «Бурятия» обыграл в Улан-Удэ футболистов из Междуреченска

ФК «Бурятия» обыграл в Улан-Удэ футболистов из Междуреченска
Общество,  Фото:скриншот с видео Союза федераций футбола Сибирь

Концовка игры заставила поволноваться болельщиков

13 августа на Центральном стадионе в Улан-Удэ футбольный клуб Бурятия принимал физкультурно-спортивный клуб из Кузбасса «Распадская» (Междуречинск). Матч прошёл в рамках чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов III дивизиона.

Игра была принципиальной. «Байкал-Daily» сообщал, что 11 августа «Бурятия» дома потерпела досадное поражение от другого кузбасского клуба, «Новокузнецка», со счётом 1:2.

В игре с «Распадской», которая 11 августа обыграла в гостях ФК «Чита» с разгромным счётом 5:0, в первом тайме «Бурятия» имела преимущество. Не подавляющее, но контролировали мяч гораздо чаще соперника. Элегантный гол на 30 минуте «шахтёрам» забил при выходе один на один с вратарём гостей Алексей Рябованов. 

Во второй половине матча футболисты «Бурятии» немного упустили инициативу: но всё рано могли забить два раза. В одном моменте гостей из Междуреченска выручила штанга.

В концовке «шахтёры» яростно атаковали, заставили болельщиков «Бурятии» понервничать. Но когда бурятские футболисты, успешно обороняясь, провели в добавленное время две контратаки, стало понятно, что победу в 19-й игре сезона 2023 года они не упустят. Пусть и с минимальным преимуществом в счёте.

«Последние минуты отняли много сил и нервов, - считает обозреватель группы «Я уланудэнец» во «Вконтакте» Алексей Мохосоев. - Были добавлены пять минут. Однако «Бурятия» выстояла. Волевая трудовая победа, где мы смогли создать и реализовать преимущество над сильным соперником». По его словам, «Распадская» по потерянным очкам находится выше не только «Новокузнецка», но и «Бурятии». Это определило важность матча. Проигрыш означал откат уже на 3 место».

- Внесли корректировки (после игры с «Новокузнецком» - ред.). На первый план вышла самоотдача на каждом участке поля, - так объяснил результат матча главный тренер «Бурятии» Сергей Бельков.

«Победа вернула нас в чемпионскую гонку, - официально заявили после игры в ФК «Бурятия». - Игра позволила доказать всем, что в матче с «Новокузнецком» была досадная оплошность. Игроки сделали правильные выводы, провели работу над ошибками. И сегодня в защите был «железобетон».

Болельщики «отжигали»

Все 96 минут матча клуб «Бурятию» активно поддерживали фанаты-«ультрас». Они самоорганизовались как раз перед предпоследней игрой с «Новокузнецком». Кстати, болельщиков на трибунах Центрального стадион РБ вообще стало гораздо больше, чем было, например, до пандемии ковида. ФК «Бурятия» уверенно летит вперёд, и уланудэнцы пошли на футбол. 

«Парни с «Распадской» говорят, что никогда таких болельщиков не видели», - сообщил фанатам в соцсетях Александр Кузинов, футболист «Бурятии».

«Наши болельщики не упали духом и сегодня ещё громче поддерживали команду, - такова официальная позиция руководства клуба из Улан-Удэ. -  На стадионе царила потрясающая атмосфера. За это мы и любим футбол. И как бы ни закончился этот сезон, он уже стал для нас всех уникальным. «Бурятия» вперёд!» 

Вечером 13 августа футбольный клуб «Бурятия» поднялся на первую строчку в таблице, набрав 40 очков в 19 матчах. Но в это время «Полимер» из Алтайского края играл в Барнауле с земляками из «Торпедо» (Рубцовск).  Итоговый счёт встречи 2:0. И «Полимер», тоже набрав 40 очков, вновь вышел на первое место. Отметим, что этот клуб провёл 17 игр. «Бурятия» же в таблице пока на второй позиции.

Футболистам из Бурятии осталось провести в чемпионате 2023 года пять игр. Две из них на выезде в Иркутске («Байкал», 25 августа; «Иркутск-М», 27 августа). Одна игра пройдёт в столице Забайкальского края (ФК «Чита», 8 сентября).

Завершит сезон ФК «Бурятия» двумя играми на Центральном стадионе РБ в Улан-Удэ с «Торпедо» (Рубцовск, 15 сентября) и с пока главным конкурентом за золотые медали первенства «Полимером» (Барнаул, 17 сентября).

- Максимально готовимся. Задачи с этой победой маленько скорректировались, - сказал 13 августа Сергей Бельков. – Сейчас два выходных, чтобы ребята время с семьями провели. И дальше в бой.

В ФК «Бурятия» надеются на поддержку улан-удэнских болельщиков в сентябре.


Возрастное ограничение 0+ 


футбол ФК "Бурятия"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Более 1,5 тысяч человек посетили учения Белой Тары в Бурятии
Более 1,5 тысяч человек посетили учения Белой Тары в Бурятии
Общество, 14.08.2023
На учениях состоялся ритуал разрушения мандалы
В Улан-Удэ продолжает разливаться Селенга
В Улан-Удэ продолжает разливаться Селенга
Общество, 14.08.2023
За сутки она прибавилась ещё на 6 сантиметров

ФК «Бурятия» обыграл в Улан-Удэ футболистов из Междуреченска
ФК «Бурятия» обыграл в Улан-Удэ футболистов из Междуреченска
Общество, 14.08.2023
Концовка игры заставила поволноваться болельщиков

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 14.08.2023
Для оперативного обнаружения возгораний используется наземный и авиационный мониторинг
Аэропорт «Байкал» стал запасным аэродромом для рейсов в Читу
Аэропорт «Байкал» стал запасным аэродромом для рейсов в Читу
Общество, 14.08.2023
В краевом центре Забайкалья 14 августа туман
В Бурятии у банкрота изымут единственное жильё
В Бурятии у банкрота изымут единственное жильё
Общество, 13.08.2023
Суд посчитал его слишком роскошным
Жителей Бурятии призывают голосовать за Байкал и буузы
Жителей Бурятии призывают голосовать за Байкал и буузы
Общество, 13.08.2023
Голосование продлится до 31 октября 2023 года
На СВО погиб 25-летний старший лейтенант из Бурятии
На СВО погиб 25-летний старший лейтенант из Бурятии
Общество, 13.08.2023
У Егора Григорьева был позывной «Джида»
В Бурятии затопило подходы к причалу Татауровской паромной переправы
В Бурятии затопило подходы к причалу Татауровской паромной переправы
Общество, 13.08.2023
Переправа заработает, когда Селенга пойдёт на спад
На севере Бурятии дрифтеры лишили людей сна
На севере Бурятии дрифтеры лишили людей сна
Общество, 13.08.2023
Местные жители жалуются на громкую музыку и скрежет колёс по ночам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^