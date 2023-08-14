ФК «Бурятия» обыграл в Улан-Удэ футболистов из Междуреченска

Концовка игры заставила поволноваться болельщиков

13 августа на Центральном стадионе в Улан-Удэ футбольный клуб Бурятия принимал физкультурно-спортивный клуб из Кузбасса «Распадская» (Междуречинск). Матч прошёл в рамках чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов III дивизиона.

Игра была принципиальной. «Байкал-Daily» сообщал, что 11 августа «Бурятия» дома потерпела досадное поражение от другого кузбасского клуба, «Новокузнецка», со счётом 1:2.

В игре с «Распадской», которая 11 августа обыграла в гостях ФК «Чита» с разгромным счётом 5:0, в первом тайме «Бурятия» имела преимущество. Не подавляющее, но контролировали мяч гораздо чаще соперника. Элегантный гол на 30 минуте «шахтёрам» забил при выходе один на один с вратарём гостей Алексей Рябованов.

Во второй половине матча футболисты «Бурятии» немного упустили инициативу: но всё рано могли забить два раза. В одном моменте гостей из Междуреченска выручила штанга.

В концовке «шахтёры» яростно атаковали, заставили болельщиков «Бурятии» понервничать. Но когда бурятские футболисты, успешно обороняясь, провели в добавленное время две контратаки, стало понятно, что победу в 19-й игре сезона 2023 года они не упустят. Пусть и с минимальным преимуществом в счёте.



«Последние минуты отняли много сил и нервов, - считает обозреватель группы «Я уланудэнец» во «Вконтакте» Алексей Мохосоев. - Были добавлены пять минут. Однако «Бурятия» выстояла. Волевая трудовая победа, где мы смогли создать и реализовать преимущество над сильным соперником». По его словам, «Распадская» по потерянным очкам находится выше не только «Новокузнецка», но и «Бурятии». Это определило важность матча. Проигрыш означал откат уже на 3 место».

- Внесли корректировки (после игры с «Новокузнецком» - ред.). На первый план вышла самоотдача на каждом участке поля, - так объяснил результат матча главный тренер «Бурятии» Сергей Бельков.



«Победа вернула нас в чемпионскую гонку, - официально заявили после игры в ФК «Бурятия». - Игра позволила доказать всем, что в матче с «Новокузнецком» была досадная оплошность. Игроки сделали правильные выводы, провели работу над ошибками. И сегодня в защите был «железобетон».

Болельщики «отжигали»

Все 96 минут матча клуб «Бурятию» активно поддерживали фанаты-«ультрас». Они самоорганизовались как раз перед предпоследней игрой с «Новокузнецком». Кстати, болельщиков на трибунах Центрального стадион РБ вообще стало гораздо больше, чем было, например, до пандемии ковида. ФК «Бурятия» уверенно летит вперёд, и уланудэнцы пошли на футбол.

«Парни с «Распадской» говорят, что никогда таких болельщиков не видели», - сообщил фанатам в соцсетях Александр Кузинов, футболист «Бурятии».

«Наши болельщики не упали духом и сегодня ещё громче поддерживали команду, - такова официальная позиция руководства клуба из Улан-Удэ. - На стадионе царила потрясающая атмосфера. За это мы и любим футбол. И как бы ни закончился этот сезон, он уже стал для нас всех уникальным. «Бурятия» вперёд!»

Вечером 13 августа футбольный клуб «Бурятия» поднялся на первую строчку в таблице, набрав 40 очков в 19 матчах. Но в это время «Полимер» из Алтайского края играл в Барнауле с земляками из «Торпедо» (Рубцовск). Итоговый счёт встречи 2:0. И «Полимер», тоже набрав 40 очков, вновь вышел на первое место. Отметим, что этот клуб провёл 17 игр. «Бурятия» же в таблице пока на второй позиции.

Футболистам из Бурятии осталось провести в чемпионате 2023 года пять игр. Две из них на выезде в Иркутске («Байкал», 25 августа; «Иркутск-М», 27 августа). Одна игра пройдёт в столице Забайкальского края (ФК «Чита», 8 сентября).

Завершит сезон ФК «Бурятия» двумя играми на Центральном стадионе РБ в Улан-Удэ с «Торпедо» (Рубцовск, 15 сентября) и с пока главным конкурентом за золотые медали первенства «Полимером» (Барнаул, 17 сентября).



- Максимально готовимся. Задачи с этой победой маленько скорректировались, - сказал 13 августа Сергей Бельков. – Сейчас два выходных, чтобы ребята время с семьями провели. И дальше в бой.

В ФК «Бурятия» надеются на поддержку улан-удэнских болельщиков в сентябре.





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