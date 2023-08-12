Футбольный клуб «Бурятия» проиграл домашний матч команде из Кузбасса

Зато у команды появились свои фанаты-ультрас

11 августа футбольный клуб «Бурятия» встречался на Центральном стадионе РБ в Улан-Удэ с футболистами ФК «Новокузнецк». Матч прошёл в рамках чемпионата Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа по футболу III дивизиона 2023 года. Бурятские футболисты с первых минут имели преимущество, атаковали весь тайм. На 38 минуте мяч в ворота гостей забил Батор Бурункуев. Один гол команде из Улан-Удэ не засчитали: боковой судья определил положение вне игры.

Во второй половине встречи гости за три минуты забили «Бурятии» в контратаках два мяча (Королёв, 58, Радишевский, 60). Концовка была за ФК «Бурятия», но, несмотря на активную поддержку болельщиков, сравнять счёт не удалось. Игроки «Новокузнецка» за всю игру словили пару жёлтых желтых карточек, а в последние 20 минут мачта нагло тянули время.

Это было первое поражение «Бурятии» в домашнем матче в сезоне 2023 года.

- План на игру, который мы перед ребятами поставили, в принципе был выполнен, - сказал после матча Сергей Бельков, главный тренер ФК «Бурятия». – То, что мы пропустили два мяча, - это в большей степени оплошность. На поле должна быть концентрация, но мы её потеряли. Тяжело проигрывать матчи, когда владеешь инициативой, создаёшь моменты.

По словам Белькова, это досадное поражение должно закалить команду:

- Если бы мы реализовали все моменты в первом тайме, всё было бы по-другому.

После 18 игр «Бурятия» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. На первом - «Полимер» из Барнаула (тоже 37 очков), но эта команда сыграла 16 игр.

Отметим, что 6 августа в домашней встрече «Бурятия» обыграла «Енисей» со счётом 3:1.

Следующая игра дома - 13 августа на Центральном стадионе РБ в 16:00 с ФСК «Распадская» из Междуреченска (0+, вход бесплатный). Это довольно сильный «шахтёрский» клуб тоже из Кузбасса. На 12 августа он занимает четвёртое место, сыграв 15 игр и набрав 29 очков. 11 августа футбольно-спортивный клуб «Распадская» обыграл в столице Забайкалья «Читу» со счётом 5:0.

У «Бурятии» появились фанаты-«ультрас»



Кстати, у футбольного клуба «Бурятия» теперь есть свои болельщики-«ультрас». Фанаты (в основном, юные) с пищалками, барабаном, мегафонами провели весь матч 11 августа на центральной трибуне. Они активно, даже яростно, поддерживали бурятских футболистов разными фанатскими кричалками.

Пока «ультрас» в Улан-Удэ 45 человек, рассказал «Байкал-Daily» Лубсан, один из лидеров этой группы.

- У нас есть чат во «Вконтакте». Сегодня фактически наш первый матч на трибунах, - отметил он.

То есть 11 августа «ультрас» представили себя и команде, и болельщикам: они раздавали всем зрителям на входе наклейки с эмблемой ФК «Бурятия». На обороте маркером было написано «от «Ультрас». Кто спонсировал выпуск таких наклеек, Лубсан сообщать не стал.

После матча некоторые футболисты «Бурятии» подошли к фанатам и поблагодарили их за достойную поддержку.

- Мы ещё на поле не вышли, а они уже в барабаны били, развесили баннеры, - сказал после матча Александр Кузинов, защитник ФК «Бурятия». – Это впервые для меня. Очень благодарен им. Ждём в воскресенье того же самого. Они для нас двенадцатый игрок.

Отметим, что ранее на домашних играх «Селенги», и после 2017 года на матчах ФК «Бурятия» самые активные фанаты тоже самоорганизовывались в социальных сетях.