12 августа

11 августа

Популярное

Футбольный клуб «Бурятия» проиграл домашний матч команде из Кузбасса

Футбольный клуб «Бурятия» проиграл домашний матч команде из Кузбасса
Общество,  Фото:страница ФК «Бурятия» во «Вконтакте»

Зато у команды появились свои фанаты-ультрас

11 августа футбольный клуб «Бурятия» встречался на Центральном стадионе РБ в Улан-Удэ с футболистами ФК «Новокузнецк». Матч прошёл в рамках чемпионата Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа по футболу III дивизиона 2023 года. Бурятские футболисты с первых минут имели преимущество, атаковали весь тайм. На 38 минуте мяч в ворота гостей забил Батор Бурункуев. Один гол команде из Улан-Удэ не засчитали: боковой судья определил положение вне игры.

Во второй половине встречи гости за три минуты забили «Бурятии» в контратаках два мяча (Королёв, 58, Радишевский, 60). Концовка была за ФК «Бурятия», но, несмотря на активную поддержку болельщиков, сравнять счёт не удалось. Игроки «Новокузнецка» за всю игру словили пару жёлтых желтых карточек, а в последние 20 минут мачта нагло тянули время.

Это было первое поражение «Бурятии» в домашнем матче в сезоне 2023 года.

- План на игру, который мы перед ребятами поставили, в принципе был выполнен, - сказал после матча Сергей Бельков, главный тренер ФК «Бурятия». – То, что мы пропустили два мяча, - это в большей степени оплошность. На поле должна быть концентрация, но мы её потеряли. Тяжело проигрывать матчи, когда владеешь инициативой, создаёшь моменты.

По словам Белькова, это досадное поражение должно закалить команду:

- Если бы мы реализовали все моменты в первом тайме, всё было бы по-другому.

После 18 игр «Бурятия» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. На первом - «Полимер» из Барнаула (тоже 37 очков), но эта команда сыграла 16 игр.

Отметим, что 6 августа в домашней встрече «Бурятия» обыграла «Енисей» со счётом 3:1.

Следующая игра дома - 13 августа на Центральном стадионе РБ в 16:00 с ФСК «Распадская» из Междуреченска (0+, вход бесплатный). Это довольно сильный «шахтёрский» клуб тоже из Кузбасса. На 12 августа он занимает четвёртое место, сыграв 15 игр и набрав 29 очков. 11 августа футбольно-спортивный клуб «Распадская» обыграл в столице Забайкалья «Читу» со счётом 5:0.

У «Бурятии» появились фанаты-«ультрас»

Кстати, у футбольного клуба «Бурятия» теперь есть свои болельщики-«ультрас». Фанаты (в основном, юные) с пищалками, барабаном, мегафонами провели весь матч 11 августа на центральной трибуне. Они активно, даже яростно, поддерживали бурятских футболистов разными фанатскими кричалками.

Пока «ультрас» в Улан-Удэ 45 человек, рассказал «Байкал-Daily» Лубсан, один из лидеров этой группы.

- У нас есть чат во «Вконтакте». Сегодня фактически наш первый матч на трибунах, - отметил он.

То есть 11 августа «ультрас» представили себя и команде, и болельщикам: они раздавали всем зрителям на входе наклейки с эмблемой ФК «Бурятия». На обороте маркером было написано «от «Ультрас». Кто спонсировал выпуск таких наклеек, Лубсан сообщать не стал.

После матча некоторые футболисты «Бурятии» подошли к фанатам и поблагодарили их за достойную поддержку.

- Мы ещё на поле не вышли, а они уже в барабаны били, развесили баннеры, - сказал после матча Александр Кузинов, защитник ФК «Бурятия». – Это впервые для меня. Очень благодарен им. Ждём в воскресенье того же самого. Они для нас двенадцатый игрок.

Отметим, что ранее на домашних играх «Селенги», и после 2017 года на матчах ФК «Бурятия» самые активные фанаты тоже самоорганизовывались в социальных сетях.

футбол ФК "Бурятия" спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ разыграют международный струнный «Кубок Байкала»
В Улан-Удэ разыграют международный струнный «Кубок Байкала»
Общество, 12.08.2023
В столице Бурятии проведут конкурс исполнителей на струнных народных инструментах
В Бурятии тёплая погода
В Бурятии тёплая погода
Общество, 12.08.2023
В Улан-Удэ до +28 градусов 
Осенью в Улан-Удэ соберутся художники со всех регионов Дальнего Востока
Осенью в Улан-Удэ соберутся художники со всех регионов Дальнего Востока
Общество, 11.08.2023
В Бурятии пройдёт зональная выставка художников ДФО
В районах Бурятии состоятся первенства по спортивному ориентированию
В районах Бурятии состоятся первенства по спортивному ориентированию
Общество, 11.08.2023
В республике продолжается розыгрыш кубка региона
Во дворе Улан-Удэ проведут театрализованную игровую программу
Во дворе Улан-Удэ проведут театрализованную игровую программу
Общество, 11.08.2023
В ней примут участие дети Октябрьского района
В Читу приедут публицисты и литературные эксперты
В Читу приедут публицисты и литературные эксперты
Общество, 11.08.2023
Они посетят столицу Забайкалья в рамках книжной экспедиции
В Усть-Ордынском округе проведут турнир по вольной борьбе
В Усть-Ордынском округе проведут турнир по вольной борьбе
Общество, 11.08.2023
Также пройдёт абсолютное первенство по бурятской борьбе
В Бурятии разыграют кубок России по метанию ножа
В Бурятии разыграют кубок России по метанию ножа
Общество, 11.08.2023
Соревнования состоятся на севере Байкала
В Бурятии проходит фестиваль энергосбережения
В Бурятии проходит фестиваль энергосбережения
Общество, 11.08.2023
Его участниками могут стать все желающие независимо от возраста
В Улан-Удэ прошёл велопробег «Выбираю Чистый воздух»
В Улан-Удэ прошёл велопробег «Выбираю Чистый воздух»
Общество, 11.08.2023
Также состоялся марафон по скандинавской ходьбе
В Бурятии животных моют шампунем прямо в Байкале
В Бурятии животных моют шампунем прямо в Байкале
Общество, 11.08.2023
Отдыхавшая у озера женщина проделала это со своей собакой
В Иркутске дополнительно установят 500 камер видеонаблюдения
В Иркутске дополнительно установят 500 камер видеонаблюдения
Общество, 11.08.2023
Они появятся в парках, скверах и на улицах
Собор в Улан-Удэ отметил престольный праздник
Собор в Улан-Удэ отметил престольный праздник
Общество, 11.08.2023
В честь события состоялось крестное шествие

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^