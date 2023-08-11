В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения при закупке лекарства

Руководитель больницы привлечён к административной ответственности



Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила в государственном учреждении здравоохранения нарушения закона при заключении контрактов на закупку лекарств, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- Установлено, что учреждением здравоохранения по итогам электронных аукционов заключено четыре государственных контракта на поставку лекарственных препаратов. В нарушение законодательства в контрактах требование к остаточному сроку годности поставляемых лекарственных препаратов не установлено, - говорится в сообщении.



После прокурорского вмешательства к государственным контрактам с поставщиками заключили дополнительные соглашения – в них определены остаточные сроки годности закупаемых лекарств.



В прокуратуре уточнили, что руководитель больницы привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 7.32 КоАП РФ «Заключение контракта с нарушением объявленных условий исполнения контракта», ему назначено предупреждение.



