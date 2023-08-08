Теперь там придётся привить весь скот
Всё произошло в Иволгинском районе. Во двор к жителям села Каленово забежала лиса. Люди обратились в управление ветеринарии.
У рыжей хищницы обнаружили бешенство. Диагноз подтвердился при лабораторном исследовании. Во вторник, 8 августа, в Бурятии состоится заседание противоэпизоотической комиссии, на котором обсудят этот случай.
В районе уже принимают необходимые профилактические меры. В эпизоотическом очаге от бешенства привьют восприимчивое поголовье – это 9 голов крупного рогатого скота и 15 – мелкого. Вакцинировать планируют и сельхозживотных во всём селе, который признали неблагополучным пунктом.
Бешеная лисичка собрала заседание в районе Бурятии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На помощь ей пришли спасатели
Женщину укачало в маршрутке, и она решила отдохнуть под мостом
Молодой человек обчистил торговую точку знакомого
Он находится на проспекте Строителей
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Женщина убила супруга во время ссора
Его ликвидировали в течение часа
Они перерезали ему горло и сбросили в подвал
Ребёнок находится в реанимации
В соцсетях уверяют, что их изувечил местный житель
В столице держится жара
После разоблачения злоумышленник пустился в бега
«Вот такие дикари в Гусиноозёрске живут», - сетуют местные жители
Она два года проведёт в колонии общего режима