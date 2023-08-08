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Бешеная лисичка собрала заседание в районе Бурятии

Бешеная лисичка собрала заседание в районе Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь там придётся привить весь скот

Всё произошло в Иволгинском районе. Во двор к жителям села Каленово забежала лиса. Люди обратились в управление ветеринарии.

У рыжей хищницы обнаружили бешенство. Диагноз подтвердился при лабораторном исследовании. Во вторник, 8 августа, в Бурятии состоится заседание противоэпизоотической комиссии, на котором обсудят этот случай.

В районе уже принимают необходимые профилактические меры. В эпизоотическом очаге от бешенства привьют восприимчивое поголовье – это 9 голов крупного рогатого скота и 15 – мелкого. Вакцинировать планируют и сельхозживотных во всём селе, который признали неблагополучным пунктом.
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