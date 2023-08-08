Бешеная лисичка собрала заседание в районе Бурятии

Теперь там придётся привить весь скот



Всё произошло в Иволгинском районе. Во двор к жителям села Каленово забежала лиса. Люди обратились в управление ветеринарии.



У рыжей хищницы обнаружили бешенство. Диагноз подтвердился при лабораторном исследовании. Во вторник, 8 августа, в Бурятии состоится заседание противоэпизоотической комиссии, на котором обсудят этот случай.



В районе уже принимают необходимые профилактические меры. В эпизоотическом очаге от бешенства привьют восприимчивое поголовье – это 9 голов крупного рогатого скота и 15 – мелкого. Вакцинировать планируют и сельхозживотных во всём селе, который признали неблагополучным пунктом.

