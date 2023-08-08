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В Забайкалье реконструируют сплав казачьего отряда

В Забайкалье реконструируют сплав казачьего отряда
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Забайкальского края
Участники отправятся из Читы в Нерчинск

Исторический сплав отряда Петра Бекетова реконструируют (6+) в честь 370-летия российского Забайкалья. Его начальная точка будет в Чите 19 августа, а конечной станет город Нерчинск 26 августа.

На правом берегу реки Ингоды на Сухотино 19 августа в 12:00 под напутственные слова и песни казаки на двух плотах начнут историческое путешествие, старт которого будет организован как театрализованное представление. На берегу перед отплытием пройдёт концерт.

В посёлке Дарасун участники сплава, как планируется, будут 21 августа. На следующий день они доплывут до основанного в 1706 году села Кайдалово Карымского района. 24 августа причалят к берегу в городе Шилка. Затем, 25 августа, планируется техническая остановка на станции Приисковой, 26 августа сплав завершится в городе Нерчинске.

По данным государственного архива Забайкальского края, в 1653 году сотник Пётр Бекетов с отрядом казаков отправил из Иргенского острога енсейскому воеводе Афанасию Пашкову так называемую отпису, в которой сообщил, что после неудачного сплава по Ингоде начал сплав на плотах «по Онгиде реке на великую Шилку для острожного становления».

- Исторический сплав и другие праздники в честь 370-летия российского Забайкалья пройдут в регионе до конца 2023 года, - пояснили в пресс-службе министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
Чита Нерчинск Забайкальский край казаки сплав реконструкция история

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