Участники отправятся из Читы в Нерчинск
Исторический сплав отряда Петра Бекетова реконструируют (6+) в честь 370-летия российского Забайкалья. Его начальная точка будет в Чите 19 августа, а конечной станет город Нерчинск 26 августа.
На правом берегу реки Ингоды на Сухотино 19 августа в 12:00 под напутственные слова и песни казаки на двух плотах начнут историческое путешествие, старт которого будет организован как театрализованное представление. На берегу перед отплытием пройдёт концерт.
В посёлке Дарасун участники сплава, как планируется, будут 21 августа. На следующий день они доплывут до основанного в 1706 году села Кайдалово Карымского района. 24 августа причалят к берегу в городе Шилка. Затем, 25 августа, планируется техническая остановка на станции Приисковой, 26 августа сплав завершится в городе Нерчинске.
По данным государственного архива Забайкальского края, в 1653 году сотник Пётр Бекетов с отрядом казаков отправил из Иргенского острога енсейскому воеводе Афанасию Пашкову так называемую отпису, в которой сообщил, что после неудачного сплава по Ингоде начал сплав на плотах «по Онгиде реке на великую Шилку для острожного становления».
- Исторический сплав и другие праздники в честь 370-летия российского Забайкалья пройдут в регионе до конца 2023 года, - пояснили в пресс-службе министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Забайкалье реконструируют сплав казачьего отряда
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