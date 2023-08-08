Он пройдёт в Иволгинском районе в эту субботу
Шаманы Бурятии и Иркутской области соберутся вместе на величественном тайлгане в честь богини шаманского пантеона Эмниг Төөдэ.
- Эмниг Төөдэ, святая из древнего Харанутского рода, прославилась как заступница семьи и рождения новой жизни. Как сообщили шаманы, они обратятся к богине с молитвами, чтобы она оберегала наш народ, даровала здоровье матерям и детям, а молодым — семейное счастье. Шаманы вознесут молитвы и за наших земляков, находящихся в зоне СВО, для их благополучия и защиты, - рассказали в пресс-службе центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Мероприятие пройдёт 12 августа в селе Нижняя Иволга в Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+.
Шаманы Бурятии и Иркутской области соберутся на тайлган
Общество, Фото:
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