99-летнему ветерану вручили медаль «100 лет Республике Бурятия»









Жаргал Боролдоевич родился 23 февраля 1924 года в селе Оёр. В 1942 году был призван в ряды Советской Армии, служил в Монголии.



В 1944 году выехал в Советский Союз и получил направление на учёбу в Абакан. Далее он был комиссован.



За свою трудовую жизнь Жаргал Боролдоевич был членом бюро райкома комсомола, секретарем комсомольской организации, комсоргом колхоза, работал председателем ревизионной комиссии, зампредседателем по животноводству колхоза. В 1990 году ушёл на заслуженный отдых.



У ветерана большая семья - четверо детей, внуки, правнуки.





Во время рабочего визита в Джидинский район глава Бурятии Алексей Цыденов навестил ветерана Великой Отечественной войны Жаргала Боролдоевича Бадмаева. Ветеран получил медаль, выпущенную к столетнему юбилею республики.