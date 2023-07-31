99-летнему ветерану вручили медаль «100 лет Республике Бурятия»

Жаргал Боролдоевич Бадмаев живёт в Джидинском районе
Во время рабочего визита в Джидинский район глава Бурятии Алексей Цыденов навестил ветерана Великой Отечественной войны Жаргала Боролдоевича Бадмаева. Ветеран получил медаль, выпущенную к столетнему юбилею республики.
Жаргал Боролдоевич родился 23 февраля 1924 года в селе Оёр. В 1942 году был призван в ряды Советской Армии, служил в Монголии.
В 1944 году выехал в Советский Союз и получил направление на учёбу в Абакан. Далее он был комиссован.
За свою трудовую жизнь Жаргал Боролдоевич был членом бюро райкома комсомола, секретарем комсомольской организации, комсоргом колхоза, работал председателем ревизионной комиссии, зампредседателем по животноводству колхоза. В 1990 году ушёл на заслуженный отдых.
У ветерана большая семья - четверо детей, внуки, правнуки.
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