В райцентре Бурятии поздравили долгожителей

В Бурятии с юбилеем поздравили двух ветеранов Тарбагатайского сельского поселения. Юбиляры принимали поздравления от представителей администраций района и поселения, Тарбагатайского отдела социальной защиты населения. Именинникам передали поздравления от президента Российской Федерации и главы республики, вручили подарки от районной и сельской администраций, и сертификат на единовременную выплату денежных средств.В селе Тарбагатай 95 лет отметил ветеран труда, труженик тыла Семён Прокопьевич Чебунин. Родился юбиляр в Тарбагатае в семье колхозников. С началом войны, отходив в школу два первых учебных месяца, Семёну пришлось бросить учёбу и устроиться в колхоз. С 1942 года отсчитывает свой трудовой стаж юбиляр. В начале трудового пути он и боронил, и пахал, и косил сено на сенокосилке, и работал трактористом. Четыре года отслужил в Читинской области в сапёрных войсках. После армии Семёну Прокопьевичу довелось поработать на железной дороге, в обкоме комсомола инструктором по авто- и мотоделу, личным водителем начальника городского транспортного предприятия, шофёром в райкомхозе и промкомбинате. В 1963 году он получил аттестат об окончании восьми классов, отучившись в Тарбагатайской вечерней школе. Затем получил диплом финансиста в Улан-Удэнском отделении Красноярского финансового техникума. После этого работал финансистом в райфо, начальником финансово-хозяйственного отдела райвоенкомата, заместителем начальника по транспорту в «Сельхозтехнике». Более 15 лет Семён Прокопьевич возглавлял Тарбагатайский хлебокомбинат. Вместе с супругой Еленой Титовной Дорофеевой они прожили 68 лет. У них два внука, четыре внучки, четыре правнучки, один правнук и одна праправнучка.Также принимала поздравления с 90-летием ветеран труда, труженик тыла, жительница села Пестерево Мария Васильевна Петрова. Она начала работать после третьего класса, пасла коров в колхозе, работала на сплаве леса. Мария Васильевна вырастила четырёх детей. У неё 9 внуков, 17 правнуков, есть праправнук и праправнучка. Провожая гостей, юбилярша поблагодарила за внимание и пожелала здоровья и мира на земле, сообщает районная администрация.