На СВО погиб 25-летний мобилизованный из Бурятии

У Намсарая Хохоноева остались двое детей



31 июля в селе Кырен Тункинского района Бурятии простятся с погибшим участником СВО Хохоноевым Намсараем Геннадьевичем. О гибели земляка сообщила районная администрация.



Намсарай Геннадьевич родился 11 мая 1998 года в селе Хужиры Тункинского района, он был четвёртым ребёнком в семье. После окончания Харбятской средней школы поступил в Бурятский республиканский информационно-экономический техникум. Получил специальность автомеханика.



В 2017-2018 годах проходил срочную службу в железнодорожных войсках в Забайкальском крае. Отслужив в армии, работал проходчиком в ООО «Рифей».



Был призван в рамках частичной мобилизации 15 октября 2022 года.



Погиб 22 июля 2023 года.



Намсарай был добрым, отзывчивым человеком, надежным другом, всегда готовым прийти на помощь. Среди друзей, коллег и родственников пользовался уважением. Любил свою семью, трепетно относился к жене, детям.



У Намсарая Геннадьевича остались любящие жена, сын, дочь, братья и сестра.





