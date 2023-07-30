На СВО погиб 25-летний мобилизованный из Бурятии

У Намсарая Хохоноева остались двое детей
31 июля в селе Кырен Тункинского района Бурятии простятся с погибшим участником СВО Хохоноевым Намсараем Геннадьевичем. О гибели земляка сообщила районная администрация.
Намсарай Геннадьевич родился 11 мая 1998 года в селе Хужиры Тункинского района, он был четвёртым ребёнком в семье. После окончания Харбятской средней школы поступил в Бурятский республиканский информационно-экономический техникум. Получил специальность автомеханика.
В 2017-2018 годах проходил срочную службу в железнодорожных войсках в Забайкальском крае. Отслужив в армии, работал проходчиком в ООО «Рифей».
Был призван в рамках частичной мобилизации 15 октября 2022 года.
Погиб 22 июля 2023 года.
Намсарай был добрым, отзывчивым человеком, надежным другом, всегда готовым прийти на помощь. Среди друзей, коллег и родственников пользовался уважением. Любил свою семью, трепетно относился к жене, детям.
У Намсарая Геннадьевича остались любящие жена, сын, дочь, братья и сестра.
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