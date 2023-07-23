В Улан-Удэ пациенты «инфекционки» пожаловались на червей в еде



Пациенты республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) заявили, что их кормят едой с червями. Фотоподтверждение разместили накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». На снимке – рис, в котором действительно можно разглядеть что-то постороннее и неаппетитное.



- Этот казус связывают с ремонтом в пищеблоке. Пока больница не может заботиться о пациентах сама, питанием их обеспечивает ИП. Предприниматель не особо следит за качеством, поэтому в обеде больных появляются незваные гости, – отмечает «Весь Улан-Удэ».



Ситуацию уже прокомментировали в самом медучреждении. Там принесли извинения «за низкое качество еды» и подтвердили информацию, изложенную в паблике.



- Пищеблок с 10 июля закрылся на плановый ремонт и сейчас организацией питания занимается ИП, выигравшее торги, – пояснили в РКИБ.



Ремонт решили сделать «в период наименьшей загрузки больницы». Продлится он до 25 июля. Как выяснилось, за качеством блюд, приготовленных вне больничных стен, следит диетсестра.



- Но, к сожалению, к выдаче был допущен некачественный рис, – добавили в «инфекционке».



Там пообещали провести служебное расследование и сообщили: в ушедшем 2022 году пищеблок РКИБ признали лучшим среди всех лечебных учреждений, а повар даже заняла второе место на профессиональном конкурсе.

