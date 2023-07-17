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В Улан-Удэ Селенга начала идти на спад

В Улан-Удэ Селенга начала идти на спад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снизился и уровень Уды

Реки в Улан-Удэ, уровень которых в последние дни только повышался, сегодня начали идти на спад.

Как сообщили утром 17 июля, в мэрии Улан-Удэ, на данный момент уровень воды в Селенге составляет 248 см (-4 см за сутки).

На реке Уда уровень воды – 155 см (-2 см за сутки).

Выход воды на пойму и подтопление низменных участков началось на прошлой неделе при уровне Уды и Селенги в 230 см.

Жители Левобережья сегодня делятся своими наблюдениями:

«Я с хорошей новостью. Вода пошла на спад. С огорода вода уходит, и за оградой тоже»,

«Возле СНТ «20 лет Победы» Протока тоже ушла немного. Грунтовка так и осталась».

13 июля из-за неблагоприятной гидрологической обстановки в Улан-Удэ ввели режим «Повышенная готовность».

14 июля начал работу оперативный штаб. Специальный автобус появился на Левом берегу вблизи Селенгинского моста, он работает круглосуточно.
река уровень воды Селенга

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