В Бурятии простились с добровольцем, погибшим на СВО

Романа Баева проводили в последний путь в Кабанском районе



16 июля в посёлке Селенгинск в Бурятии проводили в последний путь участника спецоперации Баева Романа Алексеевича. Он погиб 2 июля при исполнении служебных обязанностей, сообщается в районной группе «Кабанск-инфо».



Роман Алексеевич родился 25 апреля 1980 года в селе Таловка Прибайкальского района в многодетной семье.



Учился в Таловской средней общеобразовательной школе. Роман всегда был уважительным, спокойным и добропорядочным человеком, рассказывают его одноклассники и учителя.



После окончания школы Роман был призван на срочную службу, которую проходил в мотострелковой бригаде города Борзя Забайкальского края.



После службы в армии поступил в профессионально-техническое училище в Улан-Удэ, где выучился на сварщика.



Свой профессиональный путь Роман Баев начинал на ЛВРЗ.



Затем, в 2002 году, с семьей переехал в посёлок Селенгинск, работал на железной дороге в путевой машинной станции № 56 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути ОАО «Российские железные дороги», ПЧ-12, работал вахтовым методом, затем в НГЧ-6.



Где бы не работал Роман, везде проявлял себя как активный и неравнодушный человек, занимался общественными делами. Так, например, участвовал в деятельности организации «Хуторское казачье общество «Кабанская слобода», имел чин в казачьих войсках Старший урядник, который был присвоен приказом Окружного казачьего общества «Верхнеудинское».



По отзывам тех, кто с ним трудился, к работе Роман относился добросовестно, в общении с коллегами по работе был всегда уважителен, добр, отзывчив. Пользовался в трудовом коллективе заслуженным уважением, был трудолюбивым, скромным, со своими обязанностями справлялся хорошо.



В 2020 году Роман подписал контракт в мобильный резерв, регулярно участвовал в сборах.



В январе 2023 года принял добровольное решение участвовать в специальной военной операции и подписал контракт.



Роман Алексеевич награждён орденом Мужества посмертно.

