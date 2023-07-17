17 июля

16 июля

Популярное

В Бурятии простились с добровольцем, погибшим на СВО

В Бурятии простились с добровольцем, погибшим на СВО
Общество, 
Романа Баева проводили в последний путь в Кабанском районе

16 июля в посёлке Селенгинск в Бурятии проводили в последний путь участника спецоперации Баева Романа Алексеевича. Он погиб 2 июля при исполнении служебных обязанностей, сообщается в районной группе «Кабанск-инфо».

Роман Алексеевич родился 25 апреля 1980 года в селе Таловка Прибайкальского района в многодетной семье.

Учился в Таловской средней общеобразовательной школе. Роман всегда был уважительным, спокойным и добропорядочным человеком, рассказывают его одноклассники и учителя.

После окончания школы Роман был призван на срочную службу, которую проходил в мотострелковой бригаде города Борзя Забайкальского края.

После службы в армии поступил в профессионально-техническое училище в Улан-Удэ, где выучился на сварщика.

Свой профессиональный путь Роман Баев начинал на ЛВРЗ.

Затем, в 2002 году, с семьей переехал в посёлок Селенгинск, работал на железной дороге в путевой машинной станции № 56 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути ОАО «Российские железные дороги», ПЧ-12, работал вахтовым методом, затем в НГЧ-6.

Где бы не работал Роман, везде проявлял себя как активный и неравнодушный человек, занимался общественными делами. Так, например, участвовал в деятельности организации «Хуторское казачье общество «Кабанская слобода», имел чин в казачьих войсках Старший урядник, который был присвоен приказом Окружного казачьего общества «Верхнеудинское».

По отзывам тех, кто с ним трудился, к работе Роман относился добросовестно, в общении с коллегами по работе был всегда уважителен, добр, отзывчив. Пользовался в трудовом коллективе заслуженным уважением, был трудолюбивым, скромным, со своими обязанностями справлялся хорошо.

В 2020 году Роман подписал контракт в мобильный резерв, регулярно участвовал в сборах.

В январе 2023 года принял добровольное решение участвовать в специальной военной операции и подписал контракт.

Роман Алексеевич награждён орденом Мужества посмертно. 
смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии завершился военный призыв
В Бурятии завершился военный призыв
Общество, 17.07.2023
Большинство призывников будет проходить службу в Восточном военном округе
В Бурятии простились с добровольцем, погибшим на СВО
В Бурятии простились с добровольцем, погибшим на СВО
Общество, 17.07.2023
Романа Баева проводили в последний путь в Кабанском районе
Жители Бурятии конца года смoгyт бecплaтнo cтepилизoвaть своих собак
Жители Бурятии конца года смoгyт бecплaтнo cтepилизoвaть своих собак
Общество, 17.07.2023
По времени процедура занимает порядка 30 минут
В Бурятии прошло главное музыкальное событие лета – «Голос кочевников»
В Бурятии прошло главное музыкальное событие лета – «Голос кочевников»
Общество, 16.07.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Ацагатской долины
В Бурятии поддержали новый закон о Байкале
В Бурятии поддержали новый закон о Байкале
Общество, 16.07.2023
В  парке «Юбилейный» состоялся митинг, на котором жители прибайкальских районов Бурятии обсудили новую законодательную инициативу
В Бурятии простились с 24-летним контрактником
В Бурятии простились с 24-летним контрактником
Общество, 16.07.2023
Евгения Ваганова проводили в последний путь в Поселье
В Бурятии днём до +36 градусов
В Бурятии днём до +36 градусов
Общество, 16.07.2023
Днём местами возможны короткие грозовые дожди
Телебашню в Улан-Удэ подсветят в честь национального монгольского праздника Наадам
Телебашню в Улан-Удэ подсветят в честь национального монгольского праздника Наадам
Общество, 15.07.2023
Телебашня окрасится в цвета монгольского флага сегодня, 15 июля, вечером

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 15.07.2023
В регионе действует особый противопожарный режим

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^