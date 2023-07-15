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В Бурятии пройдёт один из главных буддийских праздников

В Бурятии пройдёт один из главных буддийских праздников
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Молебен будет проводиться на протяжении трёх дней

Майдари хурал, посвящённый скорейшему нисхождению Будды грядущего, пройдёт в Иволгинском дацане 20, 21 и 22 июля 2023 года.

Майдари хурал («Круговращение Майтреи») – один из больших буддийских годовых праздников, посвящённый Будде грядущего Майтреи, пройдёт во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России.

- Этот трёхдневный праздничный молебен посвящён Будде пятой благой кальпы Майтреи (Майдари), его скорейшему нисхождению из обители Тушита на людской материк Джамбудвипа. Майтрея (Майдари) – Будда грядущего благого эона, - объясняют в пресс-службе Иволгинского дацана.

Согласно учению Махаяны, Будда Майтрея пребывает в обители Тушита, проповедует там Учение небожителям в ожидании времени, когда сможет низойти на Землю. Это время наступит, когда продолжительность жизни людей на Земле достигнет 10-20 лет, а при Будде Майтреи увеличится до 84 000 лет. Как сказано в сутрах Махаяны, Будда Шакьямуни перед тем, как переродиться на Земле, был воплощён в обители Тушита. Приняв решение совершить свое последнее перерождение в мире людей и уже спускаясь из Тушиты, Шакьямуни возложил свою корону на голову Бодхисаттвы Майтреи, с тех пор Майтрею называю Жалцаб (тиб.), что означает «заменивший Будду». В Тушите Бодхисаттва Майтрея находится в окружении Бодхисаттв Манжушри-гарбхи-Цзонхавы, Акаша-вималы-Атиши, Падмапани и других.

Перед рождением Будды Майтреи на планете Земля вырастет и распустится цветок невообразимой красоты – Удумбара (это – цветок, который растёт на вершине горы Сумеру, возникший из дерева, разрушаемого марой) – символ истинно проникающей любви. Из глубочайшего сострадания и любви ко всем живым существам шести миров Он, Майтрея, сойдёт из обители Тушиты и примет зримый облик.

В первый день праздника, четверг, 20 июля 2023 года, с 9:00 до 12:00 ламы Иволгинского дацана проведут Ганжур хурал, а с 14:00 до 16:00 – Майндарийн Дончод (хурал Тысячи подношений Майтрее);

Основным считается второй день праздника, когда ламы возносят молитвы призвания, почитания и восхваления, подносят мандалу Будде Майтреи (Майдари). Специальный Майдарийн Дувтаб хурал («Лодка, идущая по лотосовому океану Тушиты» – ритуал подношения, объединенный с садханой Владыки Майтреи) начнётся на четвёртые лунные сутки последнего летнего месяца, в пятницу, 21 июля, с 8:00 и продлится до 14:00. Все участники хурала с глубокой верой и почтением молятся, чтобы Будда Майтрея принял рождение на материке Джамбудвипа и вновь даровал Учение. В священных сутрах сказано, что с приходом Будды Майдари на Земле наступит счастье и радость. Срок жизни жителей Джамбудвипы будет 80 тысяч лет. Жители его будут счастливы и красивы подобно божествам. Примерно в 11 часов состоится торжественный обход («Жамкор») колесницы, на которой восседает Будда будущего Майтрея, вокруг дацана. По традиции в Иволгинском дацане в колесницу запрягают коня-аргамака, сделанного из папье-маше и окрашенного в зелёный цвет, что символизирует счастье. Также зелёный конь считается самым сильным конем, он равен семи лучшим коням. Проходя гороо с Майдар бурханом, мы тем самым оставляем кармический отпечаток для пребывания при повороте колеса учения Буддой Майтреей, что, в свою очередь, даст возможность освободиться от страданий и обрести неподдельное счастье. Ламы идут впереди и сзади колесницы, читая молитвы, верующие несут тома священной книги Ганжур. Отсюда произошло и название праздника – «Круговращение Майтреи».

22 июля, в субботу, с 9:00 до 14:00 ламы Иволгинского дацана будут читать молебен, посвящённый защитникам – сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.

Справка:

В отличие от прочих будд Майтрею обычно изображают сидящем на троне со спущенными вниз ногами. Его характерными атрибутами является золотистый цвет кожи, ступа, ваза с напитком бессмертия (амритой) и колесо Дхармы.

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