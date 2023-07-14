В Улан-Удэ открыли «Аллею доноров»

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Она появилась на территории РКБ им. Семашко



14 июля в Улан-Удэ была открыта «Аллея доноров» на территории республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко. Семь саженцев уссурийской груши по числу проведённых операций по трансплантации почек украсят корпус больницы, где восстанавливались пациенты. Аллея посажена в честь людей, которые пожертвовали частичку себя для родственной трансплантации для своих близких.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, трансплантационная программа в Бурятии начала работу с сентября 2021 года, когда была выполнена первая родственная пересадка почки. На данный момент выполнено уже семь трансплантаций почек силами специалистов РКБ им. Семашко при поддержке коллег из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова и лично главного трансплантолога Минздрава России, академика РАН Сергея Готье.



В акции благодарности приняли участие Сергей Готье, представители правительства РБ, республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова, Иркутской областной клинической больницы. Особым гостем стал один из пациентов. Ему была проведена вторая трансплантация в регионе, донором стал брат.



Как сообщили в министерстве здравоохранения РБ, в планах на ближайшее будущее – внедрение трансплантации печени.

