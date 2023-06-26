Тропу здоровья на Верхней Берёзовке откроют позже
С 24 июня разрешено посещение пешеходной тропы «Юбилейная» в Октябрьском районе Улан-Удэ. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.
- Ранее было разрешено посещение острова Комсомольский, острова Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке, за исключением входа/въезда в лесной массив. Теперь мы открываем пешеходную тропу «Юбилейная» в сотых кварталах. В этих местностях будет усилено патрулирование по соблюдению гражданами мер пожарной безопасности, - уточнил Федоров.
Тропа здоровья на Верхней Берёзовке по-прежнему закрыта. Её открыть планируют в начале июля.
Ранее в Улан-Удэ продлили запрет на прогулки по лесу и въезд автомобилей до 13 июля.
В 2023 году с начала пожароопасного сезона в городских лесах зарегистрировано шесть лесных пожаров. Общая их площадь превысила 26 гектаров. Это значительно больше, чем годом ранее, когда на ту же дату было всего два пожара общей площадью 1,1 гектар.
- Для тушения лесных пожаров было задействовано более 250 человек и 69 единиц техники. Причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнём и переход земель иных категорий, - сообщил Дмитрий Фёдоров.
Всего в столице Бурятии было выписано более 50 административных протоколов. Все нарушители отделались предупреждениями.
Однако по недавнему пожару возле СНТ «Зенит» намерены вынести штраф. Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл 21 июня. Тушить горящий лес было непросто, поскольку ситуация усложнилась крутым склоном, каменистой россыпью и переменным порывистым ветром.
Возгорание было ликвидировано в 8 часов утра 22 июня на общей площади 8,3 га.
Причиной пожара – неосторожное обращение с огнём. По словам Дмитрия Фёдорова, после установления виновных лиц будет приниматься решение о назначении штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей.
В Улан-Удэ открыли для посещения пешеходную тропу «Юбилейная»
Общество, Фото:
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