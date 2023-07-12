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В Бурятии ветеран отметил столетие

В Бурятии ветеран отметил столетие
Общество,  Фото:t.me/hural_rb03
Петру Дёмину вручили медаль «80 лет Прохоровской битвы»

Сегодня, 12 июля, исполнилось 100 лет Петру Степановичу Дёмину – ветерану Великой Отечественной войны, почётному гражданину Тункинского района и Республики Бурятия.

Петру Степановичу вручена медаль «80 лет Прохоровской битвы».

 

Пётр Степанович Дёмин родился в 1923 году в селе Ахалик. В 1941 году с золотой медалью окончил Кыренскую среднюю школу. А в 1942 году был призван в ряды Советской армии.

- Мой выпускной пришёлся на 15 июня 1941 года, а буквально через неделю мы узнали о том, что началась война. Вместе с одноклассниками пришли в военкомат просить об отправке нас на фронт. На что нам сказали ехать домой и ждать повестку. Я свою дождался к октябрю, - вспоминает ветеран.

Его направили в Барнаульское военно-пехотное училище. В апреле 1942 года после его окончания в звании младшего лейтенанта был направлен в распоряжение генерального штаба Советского Союза, оттуда по распределению попал в 38 армию, 242 стрелковую дивизию на Юго-Западный фронт.

- Уже летом 1942 года нам пришлось под натиском более превосходящих сил вражеской армии отступить на границы Воронежа. Поступил приказ, не допустить перехода врага на земли Воронежской области, - рассказывал Пётр Степанович.

После Сталинградской битвы дивизию, в которой служил Дёмин, передислоцировали на Курское направление. Здесь состоялось самое масштабное в истории человечества танковое сражение.

Во время битвы на Курской дуге Пётр Степанович был назначен командиром взвода противотанковых орудий. В Курской битве погибли 68 земляков Петра Степановича, выжило семеро.

В 1944 году он был ранен, после лечения в госпиталях в конце июля прибыл домой инвалидом. За боевые подвиги награждён двумя орденами Великой Отечественной войны.

Работал завсектором учёта Тункинского района ВЛКСМ, затем первым секретарём Тункинского и Мухоршибирского райкомов ВЛКСМ. Пётр Степанович 34 года трудился в Тункинском райкоме КПСС. После выхода на пенсию он продолжает заниматься общественной деятельностью. С 2000 года руководит рабочей группой по сбору материалов для «Книги памяти» и активно участвует в подготовке и проведению мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Несмотря на почётный возраст, Пётр Степанович ведёт активный образ жизни. В школах проводит «Уроки мужества», на которых рассказывает о военных годах, никогда не унывает и старается помочь дельным советом.

Ежегодно коллектив Ахаликской школы с теплотой встречает дорогого гостя в стенах родной школы. Дети готовят с огромной ответственностью поздравления, читают стихи и поют песни.

Ахаликская школа названа в честь Петра Степановича Демина.

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