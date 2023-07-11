По опросам степень удовлетворённости составила 99,9%
В Бурятии районные отделы социальной защиты населения провели мониторинг по оценке степени удовлетворённости населения качеством предоставления социальных гарантий.
- За II квартал 2023 года в опросе приняло участие более 4 тысяч граждан из всех районов республики и г. Улан-Удэ. В девятнадцати районах Бурятии показатель удовлетворённости составляет 100%. В целом степень удовлетворённости граждан качеством предоставления социальных гарантий по республике составила 99,9%, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, наибольшее количество респондентов было опрошено в Улан-Удэ – 546 граждан, из которых 544 оценили качество предоставления социальных гарантий на 99,6%, а два человека выразили частичную удовлетворённость. Такие данные приводит центр социальной поддержки населения.
Граждане Бурятии удовлетворены качеством соцгарантий
Общество, Фото:
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