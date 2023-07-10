Бурятия решила проблему водоснабжения для 12 тысяч жителей ДНР

В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики, над которым взяла шефство Бурятия, строители из республики капитально отремонтировали водопроводную насосную станцию.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее Бурятия запустила водовод «Кипучая Криница – Старобешево». А теперь сдан ещё один важный объект – водопроводная насосная станция в городе Комсомольское.
- Водоснабжение города Комсомольское сегодня осуществляется из водозабора. Вода подаётся глубинными насосами в резервуар чистой воды объёмом 6000 кубических метров, а из резервуара – насосным оборудованием по сетям к потребителям разных населённых пунктов Старобешевского района. Оборудование водопроводной насосной станции давно требовало замены. С этой задачей справились наши строители. На капитальный ремонт этого объекта было затрачено 11,6 млн рублей бюджета республики, – рассказал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Строители бурятской компании «Строительное управление» произвели полный демонтаж полуторатонных опорных конструкций, заменили трубы отопления и водоснабжения, задвижки, пять центробежных насосов с электродвигателем, смонтировали фундамент на 14,4 кв. метров. В работах было задействовано восемь рабочих.
- Капитальный ремонт водопроводной насосной станции в Комсомольское решил проблему водоснабжения для более 12 тысяч потребителей Старобешевского района. В городе Комсомольское – для 10546 человек, в трёх сёлах района – для более 1500 человек. Восстановление объектов водоснабжения – очень хорошее подспорье в развитии нашего района, – отметил заведующий сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР Роман Паша.
В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики представители Бурятии курируют строительно-монтажные работы восьми объектов, разработку проектной документации по 22 объектам и текущий ремонт дорог на семи участках района.