Артур Ермак выпустил музыкальный альбом, посвящённый родному краю
У выходца из Бурятии, певца Артура Ермака вышла песня «Курумкан». В ней воспеваются красоты Курумканского района. Композиция вошла в альбом «Песни родного края», приуроченных к столетию Республики Бурятия.
Дымкой дорожной стелился молочный туман
И затаился здесь зверь в таёжной глуши
Долгой дорогой легла – сказочный Курумкан
И незаметно прошло наше время в пути, - поётся в первом куплете
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё 14 лет назад уроженец Бурятии задумал создать альбом, посвящённый республике. И вот 30 мая этого года он наконец вышел в свет. В альбом вошли 15 песен: «Великий Байкал», «Селенга», «Баргузин», «Старый парк», «Тополя» и другие.
Одну из песен в альбоме Артур посвятил фестивалю «Байкальская рыбалка». Певец давно дружит с организатором мероприятия Вадимом Бредний, который долгое время зазывал его порыбачить. В 2014 году певец наконец приехал на мероприятие, но не один, а с одноимённой песней. С тех пор Артур Ермак старается посещать фестиваль регулярно.
Альбом можно найти в Сети и послушать. Судя по отзывам слушателей, альбом им понравился:
«Песни родного края» - очень серьёзная работа автора Артура Ермака. Песни о Бурятии, такие как «Улан- Удэ», «Великий Байкал», «Тунка», «Курумкан» тронули сердца народа Бурятии»,
«Вперёд! И только вперёд!!!»,
«Очень мелодично и атмосферно»,
«Тронуло душу, наш зять был из Бурятии»,
«Куруммм канннн - наша песня».
Сейчас 56-летний музыкант живёт в Москве. Он участвовал в мероприятиях, посвящённым празднованию векового юбилея Бурятии.
Уроженец Бурятии посвятил песню Курумкану
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Артур Ермак выпустил музыкальный альбом, посвящённый родному краю
Необычной скульптурой решили напомнить туристам об опасности оставления мусора на природе
Яблони в цвету, черемша, ремонт теплотрассы, непрерывная смена асфальта и карнавальные шествия
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим
В Кадале туман
Отложить сроки пришлось из-за большого количества неучтённых сетей
Заявки будут приниматься до конца июля
В Иркутской области состоятся соревнования по скайраннингу
Ожидается ветер до 18 м/с
Праздник состоится 8 июля
Гонки состоятся в середине июля
Это картон, пластиковые бутылки, целлофан и алюминиевые банки
Посетителям покажут пейзажи и натюрморты
В фестивале участвуют картины участников из разных стран
Его проведут в Улан-Удэ завтра, 1 июля