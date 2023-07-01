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Уроженец Бурятии посвятил песню Курумкану

Уроженец Бурятии посвятил песню Курумкану
Общество,  Фото:screenshot
Артур Ермак выпустил музыкальный альбом, посвящённый родному краю

У выходца из Бурятии, певца Артура Ермака вышла песня «Курумкан». В ней воспеваются красоты Курумканского района. Композиция вошла в альбом «Песни родного края», приуроченных к столетию Республики Бурятия.

Дымкой дорожной стелился молочный туман
И затаился здесь зверь в таёжной глуши
Долгой дорогой легла – сказочный Курумкан
И незаметно прошло наше время в пути, - поётся в первом куплете

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё 14 лет назад уроженец Бурятии задумал создать альбом, посвящённый республике. И вот 30 мая этого года он наконец вышел в свет. В альбом вошли 15 песен: «Великий Байкал», «Селенга», «Баргузин», «Старый парк», «Тополя» и другие.

Одну из песен в альбоме Артур посвятил фестивалю «Байкальская рыбалка». Певец давно дружит с организатором мероприятия Вадимом Бредний, который долгое время зазывал его порыбачить. В 2014 году певец наконец приехал на мероприятие, но не один, а с одноимённой песней. С тех пор Артур Ермак старается посещать фестиваль регулярно.

Альбом можно найти в Сети и послушать. Судя по отзывам слушателей, альбом им понравился:
«Песни родного края» - очень серьёзная работа автора Артура Ермака. Песни о Бурятии, такие как «Улан- Удэ», «Великий Байкал», «Тунка», «Курумкан» тронули сердца народа Бурятии»,
«Вперёд! И только вперёд!!!»,
«Очень мелодично и атмосферно»,
«Тронуло душу, наш зять был из Бурятии»,
«Куруммм канннн - наша песня».

Сейчас 56-летний музыкант живёт в Москве. Он участвовал в мероприятиях, посвящённым празднованию векового юбилея Бурятии.



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