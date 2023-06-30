В Бурятии засняли, как папа-лис учит детёнышей охотиться

На полевой базе Давша в Баргузинском заповеднике растёт лисье семейство. Государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Юрий Гороховский запечатлел молодых лисят, которые перенимают опыт старших.
Наблюдая за поведением рыжей семьи, государственный инспектор подмечает много интересного. Например, рассказывает, как отец учит детей охотиться. Пока только на насекомых, более крупная добыча малышам ещё не по зубам.
- Рассматривая эту серию фотографий, мы отметили ещё одну немаловажную тему – трудность материнства. Кажется, кому-то очень нужен отдых! Надеемся, в приближающиеся выходные Алиса устроит себе релакс, - отметили в «Заповедном Подлеморье».
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале недели сотрудники «Заповедного Подлеморья» показывали, как растут лисята в Фролихинском заказнике. Они любят шумно играть. Зверята не очень боятся людей и подбираются довольно близко.