В заказнике в Бурятии лисички подбираются к людям



В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделились новостями об обитателях Фролихинского заказника. Одна их них – лиса по кличке Флора – решила познакомить сотрудников резервата со своими детками.











Как отметили в учреждении, лисье семейство всё чаще появляется около контрольно-наблюдательного пункта «Устье реки Фролиха».



- Малыши очень осторожные, но с каждым днём всё больше осваиваются и шумно играют на полянке под нашими окнами, – поделился государственный инспектор Евгений Родионов.



