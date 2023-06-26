В заказнике в Бурятии лисички подбираются к людям

Маленькие рыжие хищники резвятся прямо у них на глазах
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделились новостями об обитателях Фролихинского заказника. Одна их них – лиса по кличке Флора – решила познакомить сотрудников резервата со своими детками.
Как отметили в учреждении, лисье семейство всё чаще появляется около контрольно-наблюдательного пункта «Устье реки Фролиха».
- Малыши очень осторожные, но с каждым днём всё больше осваиваются и шумно играют на полянке под нашими окнами, – поделился государственный инспектор Евгений Родионов.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, Фролиха со своим потомством поселилась рядом с этим контрольным пунктом ещё в начале апреля. Тогда она «на правах ближайшей соседки» проверяла работу инспекторов, причём в строго определённое время – восемь часов утра и вечером, в 20:00. Сотрудники заказника всё это время ждали, когда рыжая хищница покажет им своих лисят.
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