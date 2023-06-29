На пунктах пропуска Бурятии и Забайкалья предоставят услугу «такс фри»

Это касается и воздушного пункта пропуска в аэропорту Иркутска



Правительство Российской Федерации распоряжением от 10 июня 2023 года № 1517-р расширило перечень пунктов пропуска, где будет предоставляться услуга «такс фри». В Забайкальском крае такая услуга будет предоставляться в МАПП Забайкальск и воздушном пункте пропуска «Чита» (Кадала). В Бурятии дополнительно включены автомобильный пункт Кяхта и воздушный пункт Улан-Удэ (Мухино). Также в список попали Иркутск, Красноярск (Емельяново) и смешанный пункт Благовещенск.



- Пункты пропуска с услугами «такс фри» будут способствовать росту занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, увеличению предпринимательской активности и объёма производства товаров, востребованных у иностранных туристов. Соответствующие отметки на чеках будут проставляться представителями таможенного органа, - сообщает пресс-служба министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.



МАПП Забайкальск и ВПП Чита (Кадала) будут обеспечены специальными навигационными знаками и оперативной координацией иностранным лицам от входа (въезда) в пункт пропуска до конечной точки предоставления услуги «такс фри». Иностранные туристы смогут вернуть НДС за купленные товары. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда, помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.



Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Не действует такс фри в отношении подакцизных товаров, например, алкоголя и табака.



Напомним, что в соответствии с пунктом 1 статьи 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии вывоза за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров, которые приобретены физическими лицами - гражданами иностранных государств у налогоплательщиков - организаций розничной торговли и при реализации которых был исчислен налог на добавленную стоимость, такие физические лица имеют право на компенсацию суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной ими в составе цены товара организациям розничной торговли (в том числе при осуществлении ими деятельности через обособленное подразделение), в виде выплаты денежных средств таким физическим лицам.

