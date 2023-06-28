Фоторепортаж: В Бурятии на Байкале прошли сборы водолазов

Состоялись погружения на глубину от 20 до 40 метров
С 15 по 24 июня на озере Байкал в Кабанском районе Бурятии прошли учебно-тренировочные сборы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС по водолазной подготовке. Они состоялись близ посёлка Танхой.
Были проведены теоретические и практические занятия с погружениями на глубину от 20 до 40 метров.
Такие сборы проводятся ежегодно. Однако в этом году провели также учебный семинар для водолазно-спасательных служб МЧС Республики Беларусь и МЧС Республики Казахстан.
- Специалисты собрались для отработки действий при поисково-спасательных операциях на акватории в летний период. Водолазы обменялись опытом проведения подобных работ. Сборы прошли без происшествий, отработали по плану, в полном объёме, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.
Кроме того, в рамках сборов очистили акваторию озера Байкал от деревянных фрагментов разрушенных причальных сооружений.
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