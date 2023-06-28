В Улан-Удэ жильцы дома попали на деньги из-за неправильного тарифа на капремонт





В одном из многоквартирных домов в столице Бурятии с 2020 года не повышали тариф на капитальный ремонт. Это вскрылось после проверки Госстройжилнадзора.



Вообще жители республики вправе выбрать один из двух способов формирования фонда капремонта – копить средства на специальном счёте или на счёте регионального оператора. В первом случае собственники откладывают все деньги исключительно на дом, в котором живут, во втором же они идут в «общий котёл».



У МКД, о котором речь, был спецсчёт. Ежемесячный взнос, ежегодно актуализирующийся там, не может быть меньше установленного правительством РБ. Компании, обслуживающей дом, уже направили предостережение. Теперь она в течение месяца должна обновить тариф, а жильцам сделают перерасчёт.



Оказалось, что в 2020 году они сами решили поменять управляющую компанию, на которую и возложили ответственность за начисление взносов. Три года их размер оставался прежним. В итоге оказалось нарушено и законодательство, и права собственников, ведь сумма, собранная на капитальный ремонт, получилась небольшой.



Людям дадут возможность внести плату частями. Владельцам специальных счетов посоветовали обновить данные о тарифах, если это не проводится ежегодно.



- Контроль за начислением и расходованием денег – важная составляющая при переходе на спецсчёт. Собственники, доверяя юридическому лицу вести с ним работу, ежегодно должны требовать отчёт и консультироваться со специалистами при возникновении вопросов, – пояснил зампред РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



