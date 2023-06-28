В Улан-Удэ жильцы дома попали на деньги из-за неправильного тарифа на капремонт

В одном из многоквартирных домов в столице Бурятии с 2020 года не повышали тариф на капитальный ремонт. Это вскрылось после проверки Госстройжилнадзора.
Вообще жители республики вправе выбрать один из двух способов формирования фонда капремонта – копить средства на специальном счёте или на счёте регионального оператора. В первом случае собственники откладывают все деньги исключительно на дом, в котором живут, во втором же они идут в «общий котёл».
У МКД, о котором речь, был спецсчёт. Ежемесячный взнос, ежегодно актуализирующийся там, не может быть меньше установленного правительством РБ. Компании, обслуживающей дом, уже направили предостережение. Теперь она в течение месяца должна обновить тариф, а жильцам сделают перерасчёт.
Оказалось, что в 2020 году они сами решили поменять управляющую компанию, на которую и возложили ответственность за начисление взносов. Три года их размер оставался прежним. В итоге оказалось нарушено и законодательство, и права собственников, ведь сумма, собранная на капитальный ремонт, получилась небольшой.
Людям дадут возможность внести плату частями. Владельцам специальных счетов посоветовали обновить данные о тарифах, если это не проводится ежегодно.
- Контроль за начислением и расходованием денег – важная составляющая при переходе на спецсчёт. Собственники, доверяя юридическому лицу вести с ним работу, ежегодно должны требовать отчёт и консультироваться со специалистами при возникновении вопросов, – пояснил зампред РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Все жилые здания в Улан-Удэ сейчас делятся на шесть видов – в зависимости от степени благоустройства, строительного материала и количества этажей. От этого зависит размер ежемесячных взносов в ФКР. В 2023 году самый высокий тариф (13 рублей 29 копеек за один квадратный метр) установили в благоустроенных оштукатуренных 1-2-этажных домах с подвалом. Самый низкий – 8 рублей 16 копеек за «квадрат» – в кирпичных жилых зданиях в 3-5 этажей без лифта и со всеми видами благоустройства (за исключением горячего водоснабжения).