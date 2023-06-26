В детской больнице в Улан-Удэ открыли тренажёрный зал для медиков

В зале активно занимаются сотрудники всех отделений больницы и техперсонал



В детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ недавно появился тренажёрный зал для сотрудников. Медики и персонал могут заниматься там в перерывах между основной работой.



Сейчас здесь активно занимаются сотрудники всех отделений больницы и техперсонал. Кто-то предпочитает беговую дорожку и велотренажер, кому-то по душе силовые тренировки, как например, врачу-нейрохирургу травматолого-ортопедического отделения Цырену Балданову.



- Тренировки помогают развить выносливость, ведь стоять все шесть часов на операции просто неподготовленным сложно. Тренировки - это всегда дисциплина, хоть и не совершенная, а также способ отвлечься от всего. Мне нравятся работать с гирями, гантелей. Присутствует некий спортивный интерес - поднять больше по массе и на количество, - отметил Цырен Балданов.



