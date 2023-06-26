В Русдраме представили последнюю премьеру сезона «Тонкое искусство пофигизма»

«Байкал-Daily» оценил эксперимент

Спектакль «Тонкое искусство пофигизма» (возрастное ограничение 16+), наверное, поняли не все зрители. И мы не до конца. Театральный эксперимент создан по мотивам одноимённой книги Марка Мэнсона. Это предприниматель, блогер, публицист, автор и консультант по личному развитию из недружественных нам США. То бишь, как сейчас модно говорить по-русски, банальный «коуч» или «специалист по личностному росту». Таких, кстати, в России сейчас преследует следственный комитет: наши ушлые авторы модных курсов налоги не платят.

Колоритный актёр и режиссёр Русдрама Фатеев, видимо, уверен, что у Марка Мэнсона с законом проблем нет. С другими «коучами» он после выхода книги тончно не дружит. Фатеев представил зрителям на Малой сцене русского театра собственное восприятие от бестселлера. Череда не очень связанных друг с другом фрагментов, показывающих нам (да и доказывающих), что жизнь – это страдание. Всё в мире не очень постоянно. Всё в ней обязательно пройдёт. Любой человек из песочницы вышел. В неё и вернётся.

Страдает же хомо сапиенс из-за своего эгоцентризма. Может и не страдать. Если станет пофигистом. В 21 веке чрезвычайно актуально!

Но истории в этой постановке из века двадцатого. Все их играет сам Фатеев.

Азартный писатель-алкаш Чарльз Буковки всю жизнь страдал. От того, что так и не смог подняться в творчестве выше уровня андеграунда. Страдал, несмотря на популярность и солидные гонорары.

Младший лейтенант японской армии Хироо Онода. 30 лет после окончания Второй мировой войны воевал на филиппинском острове: выполнял приказ. Сдался, но остаток уже мирной жизни страдал. «Последний самурай» не нашёл себя в ней.

Бывший гитарист Metallica Дейв Мастейн. Его выгнали из группы. Он в пику создал крутейшую Megadeth. Но даже подобраться к успехам Metallica не смог. Из-за этого страдал.

Уволенный из The Beatles ударник Питер Бест. Страдал всю жизнь после ухода из команды. Ненавидел Ринго Старра. Бесту не досталось славы ливерпульской четвёрки в её классическом варианте. А ведь всё могло сложиться по-другому…

Режиссёр и актёр Фатеев сказал после премьеры, что в его прочтение книги Марка Мэнсона закладывались глубинные смыслы. И смотреть постановку можно (как ещё он не сказал «нужно»!) не один раз. «Этот театральный эксперимент - субъективная попытка режиссера выделить главное из книги, которая многим помогла расправить крылья и немного расслабиться», - сказано в аннотации к спектаклю. Для людей с клиповым мышлением самое то!



Эксперимент удался. Немного скучно в начале. Потом темпоритм нарастает. Не сглажены переходы от истории к истории. Какие-то отдельные вспышки-сюжеты. Однако пародия на медитацию в конце – берёт за душу. Если, как просят зрителей, по-настоящему закрыть глаза. Слушать текст. Представлять всё, что просят. Публика по окончании даже задумалась.

В общем, у нашего зрителя появился лишний повод узнать, что там про искусство пофигизма написал товарищ Мэнсон. И в итоге прийти на Малую сцену Русдрама за новыми глубинными смыслами. Может, и во второй, третий, четвёртый и т.д. раз.

Вердикт: смотреть! Но уже в новом сезоне. После 15 сентября.