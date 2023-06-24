В Улан-Удэ покажут неоклассический монгольский балет

27 и 28 июня на сцене Бурятского театра оперы и балета звёзды монгольского балета покажут неоклассический балет «Душа».- Это трогательная и красивая история о любви, которой не страшны смерть, разлука и различные преграды. О любви между мужчиной и женщиной, о любви между двумя подругами, о любви к детям и отчаянном желании родить ребёнка, - рассказали в театре.Спектакль начинается с истории двух маленьких девочек — лучших подруг. Они мечтают о любви и крепкой семье. Но одной из них суждено умереть.Другая девочка вырастает и выходит замуж, но никак не может родить ребёнка. Ей кажется, что её детская мечта никогда не исполнится. В надежде изменить судьбу пара отправляется к священному дереву.Предприняв ряд неудачных попыток, влюблённые ругаются. Муж уходит в горы, где встречает девушку неземной красоты и влюбляется в неё. Ему кажется, что он встретил родную душу, которая оказалась духом лучшей подруги ее жены.Монгольская «Душа» будет понятна всем без слов. Трогательная история рассказана языком неоклассического танца. Отличительная черта неоклассики — это стремительный и быстрый темп. Всё это требует от артистов высокого мастерства и техничности.27 и 28 июня на бурятскую сцену выйдут ведущие солисты Монгольского театра оперы и балета. По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, это прекрасная возможность для бурятских зрителей познакомиться с артистами балета из Монголии и насладиться красотой неоклассического танца.