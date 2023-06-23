Лидер российских буддистов рассказал о сёлах Бурятии, которые вряд ли исчезнут



Глава Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо лама Дамба Аюшеев опубликовал в своём telegram-канале любопытный пост. Он рассказал о трёх населённых пунктах Бурятии, «которые вряд ли когда исчезнут».



При этом лидер российских буддистов привёл приблизительный перевод их названий с бурятского языка на русский (орфография сохранена).



- Это в Кяхте Харанхой – « темнота » (название посёлка – Хоронхой, прим.), в Джиде Оёр – « дно » и в Закамне Үлэнтэ (Улентуй – прим.) – « голодный » . Потому что там люди, зная об этом, живут назло этим названиям и своей судьбе в океане страдания, – заявил глава БТСР.





В своём канале в Telegram Хамбо лама Дамба Аюшеев регулярно делится новостями о жизни Иволгинского дацана – центра БТСР и комментирует события, происходящие в республике, стране и мире.



