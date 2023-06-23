Лидер российских буддистов рассказал о сёлах Бурятии, которые вряд ли исчезнут

Хамбо лама заявил, что люди живут там назло судьбе «в океане страдания»
Глава Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо лама Дамба Аюшеев опубликовал в своём telegram-канале любопытный пост. Он рассказал о трёх населённых пунктах Бурятии, «которые вряд ли когда исчезнут».
При этом лидер российских буддистов привёл приблизительный перевод их названий с бурятского языка на русский (орфография сохранена).
- Это в Кяхте Харанхой – «темнота» (название посёлка – Хоронхой, прим.), в Джиде Оёр – «дно» и в Закамне Үлэнтэ (Улентуй – прим.) – «голодный». Потому что там люди, зная об этом, живут назло этим названиям и своей судьбе в океане страдания, – заявил глава БТСР.
В своём канале в Telegram Хамбо лама Дамба Аюшеев регулярно делится новостями о жизни Иволгинского дацана – центра БТСР и комментирует события, происходящие в республике, стране и мире.
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Хамбо лама заявил, что люди живут там назло судьбе «в океане страдания»
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