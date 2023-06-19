В Улан-Удэ провели молебен в память о погибших полицейских

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Он прошёл в дацане



В дацане «Диважин Дуган» в Улан-Удэ прошёл молебен в память сотрудников полиции, погибших при выполнении служебного долга. Молодые полицейские вместе с ветераном патрульно-постовой службы, капитаном полиции в отставке Чингисом Карпушкеевым возложили на алтарь лампады.



Мероприятие прошло в рамках 305-летия российской полиции, сообщили в МВД по Бурятии.



- Полицейские отдали долг памяти коллегам, чьи подвиги стали неотъемлемой частью летописи славы и мужества полиции республики. Их имена носят улицы многих населённых пунктов, им посвящены экспозиции в музеях истории, торжественные мероприятия в дни больших событий. Их память бережно хранят семьи и коллеги, передавая от поколения к поколению, - отмечают в министерстве внутренних дел.



Настоятель дацана благословил собравшихся.

