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В Улан-Удэ провели молебен в память о погибших полицейских

В Улан-Удэ провели молебен в память о погибших полицейских
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Он прошёл в дацане

В дацане «Диважин Дуган» в Улан-Удэ прошёл молебен в память сотрудников полиции, погибших при выполнении служебного долга. Молодые полицейские вместе с ветераном патрульно-постовой службы, капитаном полиции в отставке Чингисом Карпушкеевым возложили на алтарь лампады.

Мероприятие прошло в рамках 305-летия российской полиции, сообщили в МВД по Бурятии.

- Полицейские отдали долг памяти коллегам, чьи подвиги стали неотъемлемой частью летописи славы и мужества полиции республики. Их имена носят улицы многих населённых пунктов, им посвящены экспозиции в музеях истории, торжественные мероприятия в дни больших событий. Их память бережно хранят семьи и коллеги, передавая от поколения к поколению, - отмечают в министерстве внутренних дел.

Настоятель дацана благословил собравшихся. 
буддизм полиция

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