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Улан-удэнец, продав свою квартиру, сможет купить в Москве 17,6 «квадратов» жилья

Улан-удэнец, продав свою квартиру, сможет купить в Москве 17,6 «квадратов» жилья
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«17 метров – это крошечная студия размером с гостиничный номер, пригодная разве что для сдачи в аренду, но не для постоянного проживания», - отмечает эксперт

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подсчитали, что смогут купить жители разных городов России в Москве, продав свою квартиру на родине. Оказалось, что на деньги, вырученные от сделки, гражданин РФ сможет приобрести в среднем 17 кв. м на вторичном рынке столицы.

Жители Сочи и Санкт-Петербурга оказались «равнее других» – они смогут приобрести в Москве полноценную однокомнатную квартиру площадью 37 и 34,7 кв. м соответственно. Довольствоваться студиями от 20 до 27 «квадратов» придётся людям из Владивостока, Севастополя, Московской области, Симферополя, Казани, Сургута, Якутска, Читы, Махачкалы, Калининграда, Хабаровска, Иркутска и Нижнего Новгорода.

Но и это ещё хороший вариант, потому что обитатели всех остальных городов страны, даже миллионников, не смогут приобрести в Первопрестольной и такого жилья. Если у них нет дополнительных средств или желания брать ипотеку, то придётся покупать мини-студию или комнату в квартире. Так, екатеринбуржец сможет позволить себе 19,7 кв. м, краснодарец, новосибирец, самарец, уфимец и ростовчанин – чуть более 18 кв. м, красноярец – 17,8 кв. м. На деньги от продажи средней квартире в Омске, Перми, Воронеже и Волгограде получится купить от 15 до 16 «квадратов» московской недвижимости, а в Челябинске – всего 13,8 кв. м.

Менее всего повезло жителям Нижнего Тагила – они могут рассчитывать лишь на 8,6 кв. м. А также людям из Кургана (10,7 кв. м), Магнитогорска (11,2 кв. м), Волжского (11,3 кв. м), Оренбурга (11,7 кв. м), Ижевска (12,9 кв. м), Саранска (13,1 кв. м), Ульяновска (13,1 кв. м), Смоленска (13,1 кв. м) и Череповца (13,2 кв. м).

Что касается Улан-Удэ, то жители бурятской столицы на деньги (5,2 млн), вырученные от продажи жилья у себя в городе, смогут купить 17,6 кв. м. в Москве.

В среднем россиянин, продав свою квартиру, купит в Москве 17,4 «квадрата».

«17 метров – это крошечная студия размером с гостиничный номер, пригодная разве что для сдачи в аренду, но не для постоянного проживания, – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Для инвестора в жилую недвижимость этот вариант подходит, но если мы предполагаем, что человек продаёт свою квартиру на родине для переезда, то ему придётся добавить как минимум столько же. Либо взять ипотеку, внеся стоимость квартиры как первоначальный взнос. Если брать жилищный кредит в Сбербанке под 10,9% на 10 лет, то ежемесячный взнос составит 71 тыс. рублей».

недвижимость квартиры

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