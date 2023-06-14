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Крупный лесной пожар на севере Бурятии продолжает разрастаться

Крупный лесной пожар на севере Бурятии продолжает разрастаться
Происшествия,  Фото:«Муя-инфо.24/7»
Его площадь уже превысила 700 гектаров

В Муйском районе Бурятии третьи сутки продолжается борьба с мощным лесным пожаром. Он разбушевался днём 11 июня возле посёлка Таксимо и, по последним данным, разросся уже до 734 гектаров. При этом более половины – 346 га – это верховой.

Вечером 13 июня возгорание удалось локализовать. Его ликвидация продолжается, сообщается в районной группе «Муя-инфо.24/7».

Накануне пожар тушили с воздуха. Задействованный для этого вертолёт совершил 17 сливов воды – по три тонны за раз, итого – 51 тонну.

 
Ранее в республиканском агентстве лесного хозяйства рассказали, что тушение оказалось затруднено из-за большого количества складированной древесины под линиями электропередач. Они находятся на границе с землями лесного фонда.

- Отработана западная кромка. Возгорание ушло в гору. Работа ведётся вручную. Задействована и лесопожарная техника. Угрозы местному населению нет, – отметил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев. 
лесные пожары

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