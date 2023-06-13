Мероприятие состоится в День города
17 июня в столице Бурятии состоится фестиваль «Улан-Удэ настоящий», приуроченный ко Дню города. Мероприятие объединит в себе 9 тематических площадок. Местом дислокации станет сквер Гостиные ряды.
«Детский квартал» и аниматоры площадки предложат детям и родителям различные мастер-классы и спектакли кукольного театра. Ребята смогут принять участие в подвижных играх, посоревноваться в кёрлинг, домино и пазлы. Тематическое пространство «На шахматной доске» подготовит турнир и сеанс одновременной игры по шахматам и шашкам с приглашённым гроссмейстером.
Сцена «Молодёжного квартирника» будет озвучивать площадку фестиваля выступлениями молодых музыкантов и поэтов. Шатёр «Интеллектуальные игры» позволят отдельным игрокам, компаниям и семейным командам посоревноваться в «Своей игре».
Площадка «Блиц лектория» станет интеллектуальным островком с выступлениями спикеров разных направлений о современных трендах в искусстве и культуре. Аллея «Страницы 100лицы» представит стенды с инфографикой по истории города и станет дополнительной тематической фотозоной.
Косплей-мастерская «Маяк» порадует гостей дефиле участников. Пространство «Бурятские настольные игры» и игротека позволят горожанам посоревноваться компанией или семьёй.
Фотозона «Книжная инсталляция» с макетами книг бурятских авторов позволит запечатлеть запоминающиеся и яркие моменты этого праздничного дня.
На протяжении всего мероприятия на площадке будут работать кураторы фестиваля, которые будут отвечать на вопросы гостей, ориентировать их по площадкам и раздавать информационные материалы библиотек города. Об этом сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
«Улан-Удэ настоящий» покажут библиотеки города
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие состоится в День города
Он пройдёт на территории комплекса Джарун Хашор
Стартовал конкурс эскизов для художественного проекта «Комната в городе»
Гала-концерт фольклорного конкурса состоится завтра, 14 июня
Росгвардеец обнаружил мужчину, находящегося в федеральном розыске
В столице Бурятии стартует конкурс «Неформат»
В центральном сквере пройдут прямые включения с международного экономического форума
Некоторым из них более 100 лет
Выстрелом забайкальцам напомнили о роли края
Горожане смогут купить на ней сувениры, продукты, чай, изделия национальных центров
На байкальском острове открыли летний туристический сезон
Пилотный проект продолжат развивать на тех же территориях
Всего Бурятии выделили на организацию пляжей 50 миллионов
Она продлится до конца сентября
Весной и в начале лета на побережье Байкала выходят десятки хозяев тайги