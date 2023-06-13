«Улан-Удэ настоящий» покажут библиотеки города

Мероприятие состоится в День города



17 июня в столице Бурятии состоится фестиваль «Улан-Удэ настоящий», приуроченный ко Дню города. Мероприятие объединит в себе 9 тематических площадок. Местом дислокации станет сквер Гостиные ряды.



«Детский квартал» и аниматоры площадки предложат детям и родителям различные мастер-классы и спектакли кукольного театра. Ребята смогут принять участие в подвижных играх, посоревноваться в кёрлинг, домино и пазлы. Тематическое пространство «На шахматной доске» подготовит турнир и сеанс одновременной игры по шахматам и шашкам с приглашённым гроссмейстером.



Сцена «Молодёжного квартирника» будет озвучивать площадку фестиваля выступлениями молодых музыкантов и поэтов. Шатёр «Интеллектуальные игры» позволят отдельным игрокам, компаниям и семейным командам посоревноваться в «Своей игре».



Площадка «Блиц лектория» станет интеллектуальным островком с выступлениями спикеров разных направлений о современных трендах в искусстве и культуре. Аллея «Страницы 100лицы» представит стенды с инфографикой по истории города и станет дополнительной тематической фотозоной.



Косплей-мастерская «Маяк» порадует гостей дефиле участников. Пространство «Бурятские настольные игры» и игротека позволят горожанам посоревноваться компанией или семьёй.



Фотозона «Книжная инсталляция» с макетами книг бурятских авторов позволит запечатлеть запоминающиеся и яркие моменты этого праздничного дня.



На протяжении всего мероприятия на площадке будут работать кураторы фестиваля, которые будут отвечать на вопросы гостей, ориентировать их по площадкам и раздавать информационные материалы библиотек города. Об этом сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

