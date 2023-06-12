Супруги из Бурятии отметили золотую свадьбу



- Пусть ваш дом остаётся уютным и тёплым, пусть любовь до конца будет взаимной и искренней, а в доме царят достаток и благополучие. Желаем всегда оставаться друг для друга настоящим золотом, – отметили в администрации СП «Улюнхан-Эвенкийское».





Недавно в Курумканском районе чествовали Дашиниму Ринчиновича и Сызему Ганданжаповну Ачитуевых. Как сообщает районная группа «Курумкан-инфо.24/7», супруги из села Улюнхан отметили 50-летие совместной жизни. Они зарегистрировали свой брак полвека назад – в 1973 году.Чету поздравили с золотой свадьбой в сельской администрации.