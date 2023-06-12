В Бурятии в День России чествовали участников Курской битвы



В День России, 12 июня, в Бурятии наградили двух ветеранов Великой Отечественной войны – Дмитрия Михайловича Бобровского и Иннокентия Андреевича Княжева. Им по поручению главы республики Алексея Цыденова вручили памятные медали в честь 80-летия победы в Курской битве.











- Очень приятно, что нас и эти события не забывают. Подумать не мог, что буду отмечать 80-летие победы на Курской дуге, – отметил Дмитрий Бобровский.



Дмитрий Михайлович в свои неполные 18 лет пополнил ряды Красной армии и по распределению попал в полковую разведку 776-го стрелкового полка 214-ой дивизии. Во время битвы он получил ранение. После войны ветеран посвятил себя служению людям и развитию культуры в Бурятии.



Иннокентий Княжев добровольцем отправился на фронт и после ускоренных курсов военной подготовки почти сразу принял участие в боях под Москвой в составе 97-ой стрелковой дивизии. После битвы на Курской дуге стал служить в разведке. Участвовал во многих операциях в расположениях немецких войск, когда «брали языка». С боями прошёл Украину, Беларусь. Был тяжело ранен в Кёнигсберге, рассказали в пресс-службе правительства РБ.



В Минсоцзащиты Бурятии напомнили: эту награду учредила Белгородская область в честь годовщины победы в Курской битве – переломного момента в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

