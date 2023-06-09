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В Иркутске развернётся фестиваль национальных культур

В Иркутске развернётся фестиваль национальных культур
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице области отпразднуют День России

12 июня в Иркутске состоится праздник (6+), посвящённый Дню России. С 11:00 до 14:00 в сквере имени Кирова будет работать выставка «Байкальская ярмарка», где можно будет приобрести продукцию местных товаропроизводителей.

Там же с 10:00 в рамках проекта «Иркутский Арбат» мастера, ремесленники представят изделия и сувениры, изготовленные своими руками, и проведут 13 мастер-классов. В 14:00 стартует фестиваль национальных культур. В программе запланированы конкурсы, спортивные состязания, выставки народной одежды и атрибутики. Посетителей ждёт дегустация традиционных блюд.

В рамках праздника, на главной сцене, установленной на площади графа Сперанского, в 13:00 пройдёт региональный этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». В нём примут участие профессиональные и любительские казачьи творческие коллективы и сольные исполнители. Мероприятие призвано поддержать самобытную культуру, обменяться опытом и познакомить с ней зрителей. Лучшие артисты представят Прибайкалье на «Казачьем круге» в Москве.

В 15:00 начнётся торжественный концерт-митинг «Все мы – Россия!», где выступят вокальные и хореографические коллективы города.

В завершение мероприятий с Днём России иркутян поздравят арт-группа «Хор Турецкого» и шоу женских голосов «Сопрано». С 17:00 до 19:00 они выступят с программой «Песни России», в которой прозвучат известные композиции нескольких поколений.

На площадках празднования охрану общественного порядка будут обеспечивать сотрудники органов внутренних дел, иных правоохранительных ведомств и волонтёры.

В целях безопасности жителям и гостям Иркутска рекомендуют воздержаться от передвижения в местах проведения массовых мероприятий на велосипедах, самокатах, скутерах, скейтбордах. Также просят не брать с собой домашних животных.

Не следует проносить крупногабаритные предметы и грузы (большие рюкзаки, чемоданы). В случае нарушения указанных рекомендаций при прохождении досмотровой зоны гражданину может быть отказано в дальнейшем следовании в сквер имени Кирова, на площади графа Сперанского.

Запрещён запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение: 6+.
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