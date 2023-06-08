Он продлится с 10 по 12 июня
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области и объектов экономики, в регионе вводится режим повышенной готовности с 10 по 12 июня. Решение приняли на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Режим повышенной готовности вводят на время нерабочих и праздничных дней. Контроль за исполнением распоряжения губернатор Игорь Кобзев оставил за собой.
На заседании КЧС начальник Иркутского УГМС Азат Насыров доложил о гидрометеорологической ситуации. Весеннее половодье на территории Иркутской области продолжается. 8 июня на реке Киренга ожидается повышение уровня воды в районе посёлка Улькан до отметок 410 – 450 сантиметров при критической отметке 430 сантиметров, в районе села Казачинское до отметок 230 – 280 сантиметров при критической отметке 250 сантиметров. Возможен выход воды на пониженные участки местности.
8–9 июня на реках Китой, Уда ожидается повышение уровня воды на 35 – 75 сантиметров, на реках Белая, Ия, реках Ленского бассейна – преимущественно повышение уровня воды на 10 – 40 сантиметров, на реках Иркут, Бирюса – понижение уровня воды на 10 – 40 сантиметров. Повышения уровней воды выше критических отметок не ожидается, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области введут режим повышенной готовности
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