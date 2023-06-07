В Иркутской области выбрали территории для благоустройства

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В регионе названы победители всероссийского онлайн-голосования



Подведены итоги III всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, которое проходило с 15 апреля до 31 мая. В этом году в нём приняли участие порядка 170 тысяч жителей Иркутской области. В регионе на обсуждение был вынесен 61 проект из 18 муниципальных образований региона.



Всего в области в проекте приняли участие почти полторы тысячи волонтёров. Большая часть, 813 человек, в городе Иркутске. В целом они собрали около 90 тысяч голосов.



В Иркутске из 13 представленных на голосование проектов в победители вышли четыре: береговая территория реки Ушаковка в районе улицы Храмцовской, сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, бульвар «Солнечный», территория по улице Лермонтова, от Игошина до Колхозной. В Ангарске в лидерах сквер вдоль улицы Коминтерна возле магазина «Центральный», набережная, «Аллея Любви» (Мегет), площадь у ДК «Современник», территория на пересечении улиц Коминтерна и Социалистической.



В Братске на первом месте дизайн-проект велопешеходной дорожки от улицы Курчатова до микрорайона Северный Артек, в Зиме – парк Победы, Саянске – сквер «Патриот», Тулуне - сквер на пересечении улиц Шмелькова и Белова, в Усолье-Сибирском – сквер в районе проезда Фестивальный, Усть-Илимске - сквер в 10-м микрорайоне, Черемхово – сквер «Фруктовый сад», Вихоревке – пляж у реки Убь, Железногорске – Илимском – общественное пространство «Сердце железного города», посёлке Маркова – остановочный пункт возле магазина «Экономия», Нижнеудинске – общественная территория по улице Островского, Тайшете – территория рядом со сквером имени Пахотищева, Усть-Куте – сквер Боевой и трудовой славы, посёлке Хомутово - общественная территория «Читай на…», Шелехове – сквер у КЦ «Юность», Байкальске – благоустройство улицы от федеральной трассы до «Татьяниного сквера» в микрорайоне Южный.



- Все эти проекты будут реализованы в 2024 году. Работы должны быть выполнены в установленные сроки, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Как отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, отслеживать ход реализации проекта, сообщать о ситуациях, когда что-то пошло не по плану, можно также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



