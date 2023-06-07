Оружие он добровольно сдал государству
В подразделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии обратился житель Закаменского района Бурятии. Мужчина сдал две единицы огнестрельного оружия – сборный карабин по типу винтовки Мосина и малокалиберную винтовку ТОЗ.
Сельчанин рассказал, что ружья принадлежали его покойному дяде.
Находку он обнаружил случайно, на крыше одной из надворных построек у себя на ферме в селе Санага. Завёрнутые в мешковину ружья он сразу узнал – не раз видел их в руках у дяди, который был охотником.
- После проведения проверки огнестрельного оружия будет принято решение о выплате гражданину денежного вознаграждения из республиканского бюджета в размере до 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле житель села Малый Куналей нашёл во время уборки на чердаке старинное оружие - пистолет Mauser C96 образца 1920 года и винтовку Бердана 1870 года. Мужчина также принёс оружие сотрудникам Росгвардии.
Житель Бурятии нашёл карабин и винтовку на ферме
Общество, Фото:
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