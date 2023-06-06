Стала известна программа всероссийской выставки овец в Чите

Мероприятия пройдут в течение трёх дней
Второй этап всероссийской выставки племенных овец и коз пройдёт в Чите с 7 по 9 июня. Министерство сельского хозяйства Забайкалья опубликовало полную программу мероприятия.
- Выставка пройдёт в центре города – на территории, прилегающей к комплексу «Мегаполис Спорт». Благодаря этому каждый желающий сможет побывать на мероприятии и узнать что-то интересное о работе овцеводческой отрасли, - рассказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев.
Во время мероприятия жители и гости города смогут увидеть достижения овцеводов из регионов Сибири и Дальнего Востока, а также посетить шоу стригалей и выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции, техники и ремёсел.
Программа мероприятия рассчитана на три дня:
7 июня
10:00-18:00 – работа экспертной комиссии по оценке животных, посещение выставки жителями и гостями города;
11:30-13:00 – демонстрация технологического оборудования, применяемого при искусственном осеменении и бонитировке овец;
14:00-15:00 – шоу стригалей;
15:00-16:00 – мастер-класс по классировке шерсти, порядок отбора образцов шерсти для проведения сертификации.
8 июня
10:00-18:00 – работа экспертной комиссии по оценке животных: определение победителей, подготовка протоколов;
Посещение мероприятия жителями и гостями города:
- выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции,
- выставки сельскохозяйственной техники,
- ярмарки ремёсел (изделия из шерсти, сувенирная продукция);
10:00-16:00 – расширенное совещание на тему «Овцеводство и козоводство Российской Федерации: состояние и перспективы развития».
9 июня
10:00-14:00 – посещение мероприятия жителями и гостями города:
- выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции,
- выставки сельскохозяйственной техники,
- ярмарки ремёсел (изделия из шерсти, сувенирная продукция);
11:00-11:30 – торжественное открытие второго этапа всероссийской выставки племенных овец и коз;
11:30-12:30 – осмотр животных и экспонатов выставки;
12:30-13:30 – награждение победителей, закрытие всероссийской выставки племенных овец и коз.
В выставке поучаствуют 20 хозяйств из республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Приморского и Забайкальского краёв. Они представят почти 200 племенных овец и коз. Экспертная комиссия проведёт отбор и назовёт лучшие хозяйства, чемпионов пород среди баранов-производителей, ремонтных баранов, овцематок и ярок. Также будет определен победитель всероссийской выставки. Лучшему племенному хозяйству вручат главный приз – автомобиль «Нива».
Возрастное ограничение: 6+.
Стала известна программа всероссийской выставки овец в Чите
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горожан приобщат к здоровому образу жизни
Также в Заиграевском районе идут работы в селе Усть-Брянь
Команда республике приняла участие в межрегиональном фестивале
Проект планируют завершить в течение четырёх лет
Город выиграл главный приз в размере 500 000 рублей
В общекомандном зачёте победила СОШ Селенгинского района и турклуб «Азимут»
Его изготовили в Улан-Удэ
Международный авиарейс вновь запустят в конце июня
Это первая пересадка сердца, сделанная иркутскими врачами самостоятельно
Общественники призвали ужесточить контроль за тратами на их отлов
Подразделения посоревнуются в трёх дисциплинах
Сборная республики привезла 13 медалей соревнований
Представительница Кяхтинского района выиграла «бронзу» турнира
Каждый год в республике появляется более двух десятков таких семей
Все они схлопотали штраф