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Стала известна программа всероссийской выставки овец в Чите

Стала известна программа всероссийской выставки овец в Чите
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятия пройдут в течение трёх дней

Второй этап всероссийской выставки племенных овец и коз пройдёт в Чите с 7 по 9 июня. Министерство сельского хозяйства Забайкалья опубликовало полную программу мероприятия.

- Выставка пройдёт в центре города – на территории, прилегающей к комплексу «Мегаполис Спорт». Благодаря этому каждый желающий сможет побывать на мероприятии и узнать что-то интересное о работе овцеводческой отрасли, - рассказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев.

Во время мероприятия жители и гости города смогут увидеть достижения овцеводов из регионов Сибири и Дальнего Востока, а также посетить шоу стригалей и выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции, техники и ремёсел.

Программа мероприятия рассчитана на три дня:

7 июня
10:00-18:00 – работа экспертной комиссии по оценке животных, посещение выставки жителями и гостями города;
11:30-13:00 – демонстрация технологического оборудования, применяемого при искусственном осеменении и бонитировке овец;
14:00-15:00 – шоу стригалей;
15:00-16:00 – мастер-класс по классировке шерсти, порядок отбора образцов шерсти для проведения сертификации.

8 июня
10:00-18:00 – работа экспертной комиссии по оценке животных: определение победителей, подготовка протоколов;
Посещение мероприятия жителями и гостями города:
- выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции,
- выставки сельскохозяйственной техники,
- ярмарки ремёсел (изделия из шерсти, сувенирная продукция);
10:00-16:00 – расширенное совещание на тему «Овцеводство и козоводство Российской Федерации: состояние и перспективы развития».

9 июня
10:00-14:00 – посещение мероприятия жителями и гостями города:
- выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции,
- выставки сельскохозяйственной техники,
- ярмарки ремёсел (изделия из шерсти, сувенирная продукция);
11:00-11:30 – торжественное открытие второго этапа всероссийской выставки племенных овец и коз;
11:30-12:30 – осмотр животных и экспонатов выставки;
12:30-13:30 – награждение победителей, закрытие всероссийской выставки племенных овец и коз.

В выставке поучаствуют 20 хозяйств из республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Приморского и Забайкальского краёв. Они представят почти 200 племенных овец и коз. Экспертная комиссия проведёт отбор и назовёт лучшие хозяйства, чемпионов пород среди баранов-производителей, ремонтных баранов, овцематок и ярок. Также будет определен победитель всероссийской выставки. Лучшему племенному хозяйству вручат главный приз – автомобиль «Нива».

Возрастное ограничение: 6+.
Чита выставка овцеводство овцы сельское хозяйство животноводство Забайкальский край

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