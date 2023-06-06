Стала известна программа всероссийской выставки овец в Чите

Мероприятия пройдут в течение трёх дней



Второй этап всероссийской выставки племенных овец и коз пройдёт в Чите с 7 по 9 июня. Министерство сельского хозяйства Забайкалья опубликовало полную программу мероприятия.



- Выставка пройдёт в центре города – на территории, прилегающей к комплексу «Мегаполис Спорт». Благодаря этому каждый желающий сможет побывать на мероприятии и узнать что-то интересное о работе овцеводческой отрасли, - рассказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев.



Во время мероприятия жители и гости города смогут увидеть достижения овцеводов из регионов Сибири и Дальнего Востока, а также посетить шоу стригалей и выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции, техники и ремёсел.



Программа мероприятия рассчитана на три дня:



7 июня

10:00-18:00 – работа экспертной комиссии по оценке животных, посещение выставки жителями и гостями города;

11:30-13:00 – демонстрация технологического оборудования, применяемого при искусственном осеменении и бонитировке овец;

14:00-15:00 – шоу стригалей;

15:00-16:00 – мастер-класс по классировке шерсти, порядок отбора образцов шерсти для проведения сертификации.



8 июня

10:00-18:00 – работа экспертной комиссии по оценке животных: определение победителей, подготовка протоколов;

Посещение мероприятия жителями и гостями города:

- выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции,

- выставки сельскохозяйственной техники,

- ярмарки ремёсел (изделия из шерсти, сувенирная продукция);

10:00-16:00 – расширенное совещание на тему «Овцеводство и козоводство Российской Федерации: состояние и перспективы развития».



9 июня

10:00-14:00 – посещение мероприятия жителями и гостями города:

- выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции,

- выставки сельскохозяйственной техники,

- ярмарки ремёсел (изделия из шерсти, сувенирная продукция);

11:00-11:30 – торжественное открытие второго этапа всероссийской выставки племенных овец и коз;

11:30-12:30 – осмотр животных и экспонатов выставки;

12:30-13:30 – награждение победителей, закрытие всероссийской выставки племенных овец и коз.



В выставке поучаствуют 20 хозяйств из республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Приморского и Забайкальского краёв. Они представят почти 200 племенных овец и коз. Экспертная комиссия проведёт отбор и назовёт лучшие хозяйства, чемпионов пород среди баранов-производителей, ремонтных баранов, овцематок и ярок. Также будет определен победитель всероссийской выставки. Лучшему племенному хозяйству вручат главный приз – автомобиль «Нива».



Возрастное ограничение: 6+.

