В нацпарке Иркутской области очистили карьер от надписей

Мраморные глыбы в Бугульдейке снова стали белыми



На территории мраморного карьера, расположенного в границах Прибайкальского национального парка в Иркутской области, состоялась «генеральная уборка». Государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и волонтёры очистили мраморные глыбы от надписей, а прилегающую к чаше территорию – от мусора.



Мероприятие, рассчитанное на 2 дня, стартовало 2 июня. Как пояснила Наталья Большакова, координатор волонтёрских проектов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», по плану работ, согласованному с территориальными лесничествами, оно должно было начаться несколькими днями позже.



- Изменить график нас заставили обстоятельства. Коллеги из Берегового лесничества Прибайкальского национального парка, где расположен мраморный карьер, прислали снимки на камнях: кто-то разрисовал мраморные глыбы краской. Спустя считанные часы появились другие фотографии этого же места в социальных сетях, люди негодовали. Пришлось обращаться в лесничество с просьбой перенести срок уборки. Мне не отказали, — спасибо коллегам, которые внесли коррективы в свою работу! А ещё позвонил представитель неформального клуба иркутских гидов Андрей Татакин и предложил помочь с наведением порядка на площадке у мраморного карьера. Транспорт у нас к тому моменту уже был, инструменты и генератор – тоже, а вот от дополнительных рабочих рук отказываться явно не стоило. С поддержкой четверых добровольцев, которые приехали подготовленными – с инструментами, отличным настроением, — мы вообще справились с поставленной задачей за один день, - отметила Наталья Большакова.



Чистили мрамор разными способами: шлифовали с помощью электроинструмента, оттирали щётками и ветошью. Труднее всего было стирать надписи, выполненные не на ровной поверхности спила, а со стороны отломленной части.



- Когда в неформальном объединении «Клуб Иркутских гидов» осветили новость про разрисованный мрамор, я решил выступить организатором уборки. У меня как раз были выходные. Я связался с нацпарком, все согласовал и в чате клуба дал объявление. Откликнулись несколько ребят, с которыми мы и поехали. Работа не сильно сложная. На месте работали 4 волонтёра и ещё 5 человек со стороны ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Ещё водитель помогал, который нас привёз, — пояснил волонтёр Андрей Татакин.



В первые летние выходные мраморный карьер вошёл чистым и ухоженным. Однако уборка – лишь часть предстоящих событий. Территорию вокруг достопримечательности ещё предстоит обезопасить и облагородить, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

