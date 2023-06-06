Они продемонстрируют умения скоростной стрижки баранов
Конкурс стригалей с элементами шоу состоится 7 июня в Чите на всероссийской выставке племенных овец и коз. Шоу пройдёт на территории комплекса «Мегаполис Спорт».
- В первый день проведения второго этапа всероссийской выставки племенных овец и коз на территории комплекса «Мегаполис Спорт» пройдёт одно из наиболее зрелищных мероприятий межрегиональной выставки – шоу стригалей. Главной задачей конкурса станет демонстрация умения скоростной стрижки овец, при этом участникам необходимо качественно и аккуратно сделать свою работу, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин.
Участие в шоу-конкурсе примут представители хозяйств, заявленных на выставке. Им предоставят электрические машинки для стрижки животных – все конкурсанты будут находиться в одинаковых условиях. Победителей и призёров наградят специальными призами.
Отметим, что жители Читы и гости города смогут ежедневно посещать всероссийскую выставку с 7 по 9 июня с 10 до 18 часов. Помимо экспозиций с племенными животными, будут работать выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, ярмарка ремёсел и выставка сельскохозяйственной техники.
- Торжественное открытие выставки состоится 9 июня в 11:00 на площадке перед комплексом «Мегаполис Спорт», церемония закрытия и награждения – в этот же день в 12:30, - сообщили в министерстве сельского хозяйства Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
На всероссийской выставке в Чите посоревнуются стригали овец
Общество, Фото:
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